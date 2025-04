Il conduttore televisivo Paolo Bonolis è stato ospite del podcast “DoppioPasso”, dove ha parlato di diversi argomenti, facendo anche un grande annuncio. Ma ecco cosa ha detto.

Paolo Bonolis: il ritorno del suo iconico show

Paolo Bonolis è stato ospite al podcast “DoppioPasso” assieme a suo figlio Davide. Oltre al calcio, il conduttore ha parlato di diversi argomenti, come di quanto conti nel suo lavoro la spontaneità, uno degli elementi chiave del successo dei suoi programmi: “vivo dell’improvvisazione. Non significa andarsene per una tangente, ma entrare e uscire secondo il momento. Basta conoscere la traiettoria.” Bonolis ha poi annunciato il ritorno di uno dei suoi show più amati, ovvero “Il senso della vita“: “probabilmente il prossimo anno inizierò a fare una cosa nuova, riprenderò una trasmissione che ho fatto tempo fa e che è ‘Il senso della vita’. Una contemporaneizzazione del racconto.”

“Una rottura di cog***ni”: lo sfogo di Paolo Bonolis

Nel corso del podcast viene chiesto a Paolo Bonolis cosa ne pensa della televisione attuale, ecco la risposta del conduttore: “le trasmissioni spremute fino al midollo ci sono. Pensiamo al Grande Fratello che si spalma su più piattaforme ed economicamente è un prodotto estremamente conveniente per un’azienda. Per alcuni è una rottura di cog***ni e lo capisco, ma è conveniente. Anche ‘Avanti un Altro’ è alla dodicesima stagione, ma la gente si diverte. E finché dura fa verdura.”