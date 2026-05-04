Annuncio di una nuova gravidanza nella famiglia reale: la principessa è incinta e si attende il terzo figlio, tra entusiasmo e ritrovata serenità.

La famiglia reale britannica torna sotto i riflettori con una notizia lieta che riguarda la principessa Eugenie di York, che è incinta. L’annuncio della sua terza gravidanza segna un momento di serenità per i Windsor, in un periodo in cui la vita privata dei membri della dinastia continua a suscitare grande attenzione mediatica.

Voci, avvistamenti e clima familiare attorno ai Windsor

Prima dell’annuncio ufficiale, le indiscrezioni sulla gravidanza avevano iniziato a diffondersi dopo alcune apparizioni pubbliche della principessa Eugenie insieme al marito Jack Brooksbank e alla sorella Beatrice durante una visita a Mayfair. Alcuni scatti condivisi sui social avevano alimentato le speculazioni, con utenti convinti di notare i primi segni della gravidanza. Un testimone aveva inoltre riferito che le sorelle apparivano “di ottimo umore mentre si godevano il sole” durante un’uscita a Londra.

Nonostante l’immagine pubblica serena, alcune analisi hanno suggerito tensioni più profonde all’interno della famiglia. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha osservato al Mirror che “mentre Eugenie sembra a suo agio nel mostrare resilienza e spavalderia davanti alle telecamere, sfoggiando un ampio sorriso che suggerisce che la vita sia perfetta, sua sorella maggiore Beatrice sembra meno capace di bluffare, e i suoi gesti e l’espressione del viso lasciano intendere che sia stata duramente colpita dalle conseguenze dei drammi dei suoi genitori“.

In questo contesto, la notizia della nuova gravidanza è stata accolta come un momento di serenità per la famiglia York, già segnata negli ultimi anni da vicende mediatiche complesse. L’arrivo del terzo figlio rappresenta quindi una parentesi positiva e un nuovo capitolo per la coppia formata da Eugenie e Jack Brooksbank, sposati dal 2018.

La principessa è incinta per la terza volta, l’annuncio di Buckingham Palace: “Il Re è felicissimo”

La principessa Eugenie di York è in attesa del suo terzo figlio, una notizia che ha portato entusiasmo all’interno della famiglia reale britannica. La secondogenita di Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson è già madre di due bambini, August Philip Hawke Brooksbank, nato il 9 febbraio 2021, e Ernest George Ronnie Brooksbank, che compirà tre anni il 30 maggio.

Il nuovo arrivo è previsto per l’estate 2026, come confermato da Buckingham Palace, che ha diffuso una nota ufficiale: “Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare che aspettano il loro terzo figlio, la cui nascita è prevista per quest’estate. Anche August ed Ernest sono entusiasti all’idea di avere un altro fratellino o sorellina in famiglia. Sua Maestà il Re è stato informato ed è felicissimo della notizia“.

A rafforzare l’atmosfera positiva, è stata condivisa anche un’immagine tenera che ritrae i due figli della coppia mentre osservano l’ecografia del fratellino in arrivo. Sui social, la futura madre ha scritto: “Baby Brooksbank è atteso nel 2026!“, mentre da Buckingham Palace è arrivata la conferma che re Carlo III, zio della principessa, è stato informato ed è “felicissimo” della notizia. Il nuovo membro della famiglia entrerà come 15° nella linea di successione al trono britannico, dopo la madre e i fratelli maggiori.