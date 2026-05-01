Grave lutto per Radio Monte Carlo. A soli 50 anni si è spento Alberto Davoli, il famoso speaker che conduceva diversi programmi molto amati dagli ascoltatori.

Lutto per Radio Monte Carlo: addio ad Alberto Davoli

Giovedì 30 aprile 2026 si è spento Alberto Davoli, il famoso speaker di Radio Monte Carlo, all’età di 60 anni.

Era uno dei conduttori più amati della radio, in cui conduceva la trasmissione Happy Together con Isabella Eleodori nel primo pomeriggio. “La tua voce mi ha accompagnata in tanti momenti della mia vita. Mi Macherai. Che la terra ti sia lieve” è solo uno dei tantissimi messaggi apparsi sulle pagine social di Radio Monte Carlo.

“Quando andavo a lavoro mi teneva compagnia con la sua voce” si legge ancora sui social. L’annuncio della sua scomparsa ha sconvolto gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, che ormai conoscevano la sua voce e gli volevano bene per la compagnia che riusciva a regalare ogni pomeriggio. Gli ascoltatori hanno voluto ricordare il suo stile pacato, professionale e pieno di entusiasmo.

Morto Alberto Davoli: scomparso lo speaker di Radio Monte Carlo

Alberto Davoli è nato a Gavirate, in provincia di Varese, il 26 giugno 1965. Ha iniziato la sua carriera radiofonica a Radio Venere 80, emittente locale, nel 1982. Dopo altre esperienze lavorative, nel 1988, era entrato a Reteotto Network, diventando anche coordinatore artistico. Nel 1996 è arrivato nel Circuito Marconi, nel 2005 a R101 e nel 2019 era approdato a Radio Monte Carlo.

Qualche mese fa la malattia lo aveva costretto ad abbandonare il microfono per qualche settimana e il 23 gennaio aveva salutato il suo pubblico in collegamento da casa. In seguito era rientrato alla conduzione della sua trasmissione, ma all’inizio di aprile le sue condizioni si erano nuovamente aggravate e aveva dovuto lasciare lo studio di registrazione.