Il mondo della televisione e dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa dell’attore napoletano Federico Torre, volto noto soprattutto al pubblico della soap Un posto al sole. Interprete discreto ma molto riconoscibile, ha attraversato con continuità radio, cinema e TV, lasciando un segno silenzioso ma profondo nella memoria degli spettatori.

Addio a Federico Torre: una carriera tra radio, cinema e televisione

Il mondo dello spettacolo italiano saluta l’attore napoletano Federico Torre, venuto a mancare domenica 12 aprile all’età di 67 anni. Nato a Napoli il 29 maggio 1958, aveva costruito il suo percorso artistico dopo diverse esperienze lavorative, scegliendo solo in seguito la recitazione come strada definitiva. La notizia, diffusa da Blasting News, ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e pubblico, in particolare tra gli spettatori della soap Un posto al sole, che lo avevano imparato ad apprezzare nel tempo per la sua presenza sempre misurata ma efficace.

La sua carriera si è sviluppata attraverso più linguaggi con notevole continuità: dalla radio alla televisione fino al cinema. Gli esordi risalgono alla fine degli anni Settanta in ambito radiofonico, con la partecipazione a radiodrammi e programmi su Radiouno Rai, esperienza che contribuì a definire la sua voce e il suo stile interpretativo. Negli anni Novanta si trasferì a New York per formarsi al Theatre Lab con Caroline Thomas, allieva legata al metodo di Sanford Meisner Sanford Meisner acting technique, affinando tecnica e presenza scenica. Il debutto cinematografico arrivò nel 1997 e da lì iniziò una filmografia ricca e variegata, con titoli come The Two Popes di Fernando Meirelles, Viva la libertà di Roberto Andò, Noi e la Giulia e Il resto di niente, in cui interpretava l’abate Conforti.

Lutto a Un posto al sole, morto l’attore Federico Torre: aveva 67 anni

Accanto al cinema, Torre ha mantenuto un rapporto costante con la televisione, diventando un volto familiare soprattutto grazie alle sue apparizioni in Un posto al sole. Il suo debutto nella soap risale al 1998, quando interpretò Salvo Pizzi; negli anni successivi tornò più volte sul set con ruoli differenti, fino a consolidare la sua presenza nella narrazione della serie.

Tra i personaggi più ricordati spicca Peppe Capasso, capomastro impegnato nei lavori di ristrutturazione delle cantine di Palazzo Palladini, poi trasformate in appartamenti. Figura semplice ma molto umana, “Mastro Peppe” si era fatto notare anche per una breve storia sentimentale, in cui corteggiava con discrezione Giulia Poggi, venendo poi respinto con garbo. Il personaggio era apparso anche nell’episodio speciale numero 6000, in una trama più leggera e ironica che lo aveva reso ancora più riconoscibile al pubblico.

La sua ultima fase nella soap viene ricordata anche per il ruolo di don Peppe, ulteriore testimonianza della sua versatilità. Con la sua scomparsa, il pubblico perde un interprete capace di attraversare generi e mezzi espressivi diversi senza mai perdere autenticità, lasciando un’impronta discreta ma duratura nella memoria degli spettatori.