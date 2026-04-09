Il cinema è soprattutto ma non solo l’attore è lui infatti la figura capace di garantire con la sua presenza scenica e vocale, nelle versioni in lingua originale, le caratteristiche ai volti del grande schermo che tanto amiamo, spesso vengono soppiantati dalle figure che rappresentano ed il pubblico se ne dimentica. Il ruolo ritorna centrale quando questi purtroppo lasciano il mondo terreno.

L’importanza attoriale per lo spettacolo

Lo spettacolo, sia esso teatrale, televisivo o cinematografico non può fare a meno dell’attore, è lui con la sua capacità recitativa a dare vita al personaggio.

Quello sguardo, quella nota vocale, i movimenti, tutto passa da lui, difatti in qualità di spettatori ne si rimane affascinati e spesso i grandi attori vengono ricordati per la loro presenza scenica oltre che per il curriculum di peso.

Il teatro o il cinema, nonostante l’evoluzione tecnologica pongono al centro la figura attoriale, prima umanamente e poi artisticamente e questo non dovrebbe mai essere dimenticato in quanto rappresenta l’essenza dello spettacolo.

Micheal Patrick, morto a 35 anni

La notizia è una di quelle che non si vorrebbero mai sentire, morire non è mai bello, a maggior ragione non lo è se si è nel fiore dei propri anni.

Era proprio in quel periodo della sua vita, Micheal Patrick, attore nord-irlandese di 35 anni che ha perso la battaglia contro la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) diagnosticatagli il 1° febbraio del 2023.

Nonostante la battaglia contro la malattia non ha mai smesso di recitare. Famose le sue interpretazioni in serie della BBC come “This Town” oltre al grande successo “Games of Thrones”.

Non solo serie tv, ma anche tanto teatro classico, aveva infatti iniziato con la Royal Shakespeare Company di Londra. Come riporta The Social Post, Patrick era ricoverato presso l’hospice Irlanda del Nord da 10 giorni e poche settimane fa, suo ultimo post su Instagram, il ricordo dell’anniversario della diagnosi. Nel messaggio – “Il mio neurologo ci ha comunicato che probabilmente mi resta circa un anno di vita, molte cose per cui vivere, molti progetti”.

Un messaggio che letto ora fa capire quanta forza d’animo e amore per la vita avesse, come è giusto che sia a 35 anni.