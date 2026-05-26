Roland Garros, Cobolli punge sul ranking: "Il livello è basso..."

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Flavio Cobolli ‘snobba’ il ranking al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto ieri Andrea Pellegrino nel derby italiano del primo turno dello Slam parigino, in cui oggi, martedì 26 maggio, esordirà Jannik Sinner contro il padrone di casa Tabur.

Festeggiando l’approdo al secondo turno del torneo, dove lo scorso anno era stato eliminato al terzo da Zverev, Cobolli si è lasciato andare a una considerazione più generale sul livello dei tennisti del circuito e anche sul ranking, che vede proprio Sinner al numero 1: “Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione per capire cosa non andava contro giocatori dal ranking più basso”, ha detto Cobolli in conferenza stampa, riferendosi anche alla sua eliminazione, a sorpresa, al terzo turno degli Internazionali contro Tirante.

“Il livello si è appiattito, il ranking poco conta, specie nei grandi tornei”, ha spiegato Cobolli, “Pellegrino ha il livello di stare nei top 100, ho cercato di essere concentrato per provare a staccare il risultato.

Non ci sono riuscito in termini di game, ma con i set”.

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