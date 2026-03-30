Il caso di un 21enne morto per un tumore al cervello mette in luce la pericolosità di queste malattie, spesso caratterizzate da segnali iniziali poco evidenti. Una situazione che evidenzia quanto sia fondamentale non sottovalutare anche sintomi apparentemente banali.

“Sono solo vertigini”. Sintomi sottovalutati dai medici: 21enne muore di tumore al cervello



James Mann, 21 anni, lavorava come agente di polizia e personal trainer nel Bedfordshire, nell’est dell’Inghilterra, conducendo una vita attiva e apparentemente in perfetta salute. I primi sintomi, inizialmente limitati a lievi vertigini, erano stati sottovalutati e considerati disturbi passeggeri dal medico di base. Con il passare del tempo, però, il quadro clinico è peggiorato: alle vertigini si sono aggiunti episodi di vomito, perdita di equilibrio e crescenti difficoltà a camminare. Solo dopo settimane di aggravamento è stata effettuata una TAC, che ha rivelato una massa nel cervello.

Come riportato dal Daily Mail, la diagnosi ha confermato un tumore aggressivo di tipo H3K27, già in fase avanzata al momento della scoperta. Nonostante i tentativi di contrastare la malattia attraverso interventi chirurgici e procedure d’emergenza, le condizioni del giovane sono peggiorate rapidamente.

21enne muore di tumore al cervello: il dolore della famiglia e il ricordo di James

Nel corso della malattia, la madre Dianne è rimasta costantemente accanto al figlio, assistendolo ogni giorno e affrontando con lui un percorso sempre più difficile. Durante una fase particolarmente critica, James avrebbe pronunciato parole cariche di stanchezza e disperazione: “Bene, ne ho abbastanza, me ne vado“, cercando di staccarsi dai macchinari che lo tenevano in vita. È morto il 30 gennaio 2026, a soli tre mesi dalla diagnosi, circondato dall’amore della sua famiglia. Il funerale ha visto la presenza di circa 150 persone tra amici, colleghi e membri della comunità, a dimostrazione del legame che aveva costruito sia nella vita professionale sia in quella privata.

Dopo la sua scomparsa, i familiari hanno deciso di trasformare il dolore in impegno concreto, promuovendo raccolte fondi a favore della Brain Tumour Charity per sostenere la ricerca e offrire aiuto ad altre famiglie colpite da tumori cerebrali aggressivi. Dianne, ricordando ogni momento trascorso insieme al figlio, ha espresso tutto il suo amore con parole toccanti al Daily Mail: “Se solo l’amore potesse salvare, James sarebbe vissuto per sempre“.