Benedetta De Paris: la scoperta del tumore e la morte a 27 anni

Benedetta De Paris, giovane insegnante per l'infanzia di 27 anni è morta dopo aver lottato per diverso tempo contro un tumore incurabile.

Una notizia di quelle che non si vorrebbero mai sentire e leggere, un’altra giovane vita spezzata a causa di un tumore che non ha lasciato scampo. Così ci ha lasciati Benedetta De Paris, insegnante d’asilo di 27 anni che da oltre un anno lottava con grande spirito combattivo contro il tumore che l’ha colpita.

La scoperta causale mentre era al lavoro

La scoperta della malattia è arrivata in modo casuale, uno svenimento improvviso mentre si trovava al lavoro, nell’asilo nido di Lentiai dove lavorava come insegnante dopo aver finito l’università.

Da lì è iniziato il ciclo di cure e di interventi per cercare di rimuovere il tumore, in lei sempre alta la volontà di tornare dai suoi bambini e a godersi la vita di una giovane donna.

Sempre accanto a lei i genitori ed i familiari, oltre agli amici che non hanno mai mancato di infonderle coraggio e fiducia.

L’annuncio sulla pagina Instagram

“Ciao amici, è stato un viaggio bellissimo, ma complicato. Il mio sorriso vi accompagnerà per sempre. Vostra Benny“. Questo l’ultimo post su Instagram a confermarne il decesso.

La vita di Benedetta De Paris si è fermata giovedì 19 febbraio all’hospice Le Vette di Feltre dove era ricoverata per le cure.

Accanto a lei la mamma, il padre e le due sorelle. Tutti la ricorderanno per il suo sorriso e per aver accompagnato la crescita di tanti bambini che hanno frequentato l’asilo nido “Il Germoglio”.

Il funerale si terrà oggi, 21 febbraio alle ore 14:30 nella chiesa parrocchiale di Mel.