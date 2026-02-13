Jacqueline e Ultimo, un segnale social prima di San Valentino riaccende i riflettori sulla loro storia. Ecco cosa è stato condiviso.

Tra gossip e social media, la relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo è finita spesso sotto i riflettori, con voci di presunte crisi e terzi incomodi. Tra messaggi, post e piccoli gesti pubblici, però, la coppia continua a mandare segnali chiari sullo stato del loro legame, soprattutto in occasioni speciali come compleanni e San Valentino.

Rumors e indiscrezioni: la presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline

Negli ultimi mesi non si è fatto che parlare di una possibile tensione tra il cantante Ultimo e l’influencer Jacqueline Luna di Giacomo, con voci di tradimenti e presunti “terzi incomodi”, come l’attore Matteo Paolillo. Nonostante i due non abbiano mai rilasciato dichiarazioni dirette sui gossip, alcuni gesti pubblici hanno lasciato trasparire segnali opposti: la loro relazione, secondo gli indizi social, sembra procedere senza scossoni.

In occasione del trentesimo compleanno di Ultimo, Jacqueline ha condiviso una foto con lui accompagnata dalla frase tratta da una canzone del cantante: “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 Daddy”, un chiaro riferimento anche al loro figlio Enea.

Questo post è stato letto da molti come una risposta silenziosa alle indiscrezioni, nonostante successivamente siano circolate nuove voci, come l’acquisto di una casa da parte di Ultimo, che hanno temporaneamente riacceso il dibattito.

Altro che crisi: Jacqueline dedica una storia a Ultimo per San Valentino

A poche ore dal 14 febbraio, Jacqueline ha inviato un altro messaggio che lascia intendere come stiano realmente le cose. In una storia Instagram dedicata al San Valentino ha pubblicato un breve video con un cavallo, scrivendo: “Semplice idea regalo per San Valentino. Io te la butto lì…” e taggando Ultimo.

L’ironia e la leggerezza del gesto sembrano confermare che la coppia celebrerà la giornata degli innamorati insieme, contraddicendo così i pettegolezzi sulla presunta crisi.