Sinner vince davanti al "signor Mattarella" e... si imbarazza: "Sono sempre nervoso con lui"

Sinner vince davanti al "signor Mattarella" e... si imbarazza: "Sono sempre n...

Sinner vince davanti al "signor Mattarella" e... si imbarazza: "Sono sempre n...

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ‘si imbarazza’, di nuovo, con “il signor” Sergio Mattarella. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026, battendo il norvegese Casper Ruud in finale con il punteggio di 6-4, 6-4 davanti agli occhi del presidente della Repubblica, presente in tribuna d’onore. Al termine del match, durante la premiazione, è andato in scena un piccolo siparietto proprio tra Sinner e Mattarella.

Quando ha preso il microfono in mano, dopo i consueti ringraziamenti, Sinner ha voluto dedicare un pensiero speciale proprio a Mattarella: “Grazie al presidente”, ha detto non riuscendo a trattenere una risata nervosa, “sono sempre emozionato quando c’è il signor Mattarella.

Mi metto sempre in situazioni non troppo piacevoli”, ha concluso provocando le risate di tutto il Centrale.

Sinner ha fatto quindi riferimento a un episodio avvenuto nel febbraio 2024 al Quirinale, quando scoppiò in una ‘ridarella’ nervosa. Dopo aver vinto la Coppa Davis, gli azzurri del tennis, capitanati da Filippo Volandri, sono infatti stati accolti da Mattarella e al numero 1 del mondo è toccato tenere un discorso.

Un compito rivelatosi però più difficile del previsto per Sinner, che è scoppiato a ridere dopo poche parole.

“Signor presidente…”, ha iniziato l’azzurro, salvo poi guardare in prima fila Mattarella e scoppiare in una risata nervosa, continuata per quasi tutto il discorso.

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