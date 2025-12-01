Ultimo e Jacqueline stanno ancora insieme? Il video postato sui social

Ultimo e Jacqueline stanno ancora insieme? Il video postato sui social

Ultimo e Jacqueline stanno ancora insieme? Il video per il primo compleanno del piccolo Enea mette a tacere i rumors. Ecco il post condiviso dai due.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo tornano a mostrarsi sui social dopo un periodo di riservatezza, condividendo un video che celebra il primo anno di vita del loro figlio Enea. Tra voci di crisi e curiosità dei fan, stanno ancora insieme? La coppia offre uno sguardo intimo sulla propria quotidianità familiare.

Il ritorno sui social di Ultimo e Jacqueline Di Giacomo

Dopo settimane di riservatezza, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno sorpreso i fan con un inatteso contenuto sui loro profili social. La coppia, che negli ultimi tempi aveva mantenuto un profilo discreto, ha condiviso un nuovo video che ha subito catturato l’attenzione, ponendo fine a mesi di speculazioni e articoli sul loro rapporto.

Ultimo e Jacqueline stanno ancora insieme? Spunta il video dopo mesi di gossip

Il montaggio, privo di commenti verbali, mostra momenti raccolti nell’arco dell’ultimo anno. L’assenza dai social era diventata un tema di discussione tra i media, dando vita a voci su una possibile crisi, alimentata anche dalla riduzione dei contenuti condivisi insieme.

Il video celebra il primo compleanno di Enea, figlio della coppia, attraverso un racconto visivo che parte dalla nascita in ospedale fino alle tappe principali del suo primo anno. La pubblicazione è stata poi condivisa anche da Jacqueline. Questo gesto social non solo testimonia il legame familiare, ma contribuisce a chiarire eventuali dubbi sulle voci di crisi, mostrando una coppia unita e attenta alla crescita del figlio.