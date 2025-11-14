Ultimo e Jacqueline Di Giacomo, tra messaggi e silenzi: i social sotto i rifl...

Jacqueline a New York e Ultimo tra arte e riflessione: tra rumors sulla coppia e i post social che fanno discutere.

Tra speculazioni sulla loro vita privata e nuovi progetti professionali, Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo tornano al centro dell’attenzione. La loro distanza fisica e i post sui social hanno alimentato voci di una presunta crisi, ma le parole e le immagini condivise raccontano una storia più complessa.

Ultimo, Jacqueline Di Giacomo e New York: tra ricordi, lavoro e nuovi progetti

Dopo giorni di silenzio e numerose speculazioni sulla loro presunta crisi, Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono tornati sui social, mostrando però una distanza fisica che ha subito alimentato i rumors. La figlia di Heather Parisi è volata da sola a New York, città in cui ha vissuto la gravidanza.

“Tu chiamale se vuoi emozioni”, ha scritto, documentando l’arrivo nella Grande Mela e la sua energia davanti a nuove opportunità. La gioia mostrata, però, non riguarda la vita privata, bensì un incarico lavorativo ancora top secret, che la porta a sentirsi “una rapper appena arrivata nella città in cui vuole spaccare”.

Tra ricordi affettivi e novità professionali, la città americana sembra per Jacqueline un luogo di rinascita e introspezione:

“Atterrata da un’ora!! Qui mi viene voglia di volare… Questa è la città in cui sono diventata mamma. Ed è anche quella in cui ho scoperto che lo sarei diventata… mi hai aiutato a scoprire chi sono! Te ne sarò per sempre grata”.

Ultimo e l’arte: introspezione e ispirazione

Parallelamente, Ultimo ha condiviso sui social riflessioni intime sulla sua arte e sul rapporto con l’ispirazione, confermando il suo lato riservato:

“Sono una persona estremamente terrena. Un ragazzo silenzioso che si fa un milione di domande, schivo e anche scorbutico a dirla tutta. Mia mamma me lo dice da sempre che sono un orso! Non so come mi siano uscite le canzoni che ho scritto o quelle che scriverò…”.

Il cantautore ha spiegato come la creatività nasca a sprazzi e da “altre frequenze”, e come il confronto tra vita quotidiana e estro artistico spesso generi tensione:

“È inutile cercare di essere come quei 40 secondi avuti mentre scrivevi la tua più bella canzone… tanto svegliandoti senti che hai solo bisogno di scendere a comprare le sigarette e un buon caffè”.

I post paralleli di Jacqueline e Ultimo hanno scatenato commenti dei fan, tra cui anche il sostegno di Eros Ramazzotti: “Tu sei un genio figlio mio, basta questo”.

Momenti di gioia, ricordi e riflessioni artistiche, mostrano una coppia lontana dai clamori delle indiscrezioni, capace di coltivare affetti, progetti e creatività. Per ora, nessuna conferma sulla presunta crisi. In fondo, come spesso accade, la realtà è più complessa e sfumata di quanto appaia tra una condivisione e l’altra.