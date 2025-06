Sentirsi fuori posto, anche quando tutto sembra andare per il meglio. Dubitare di sé, anche di fronte ai successi. È questo il nucleo della sindrome dell’impostore, un malessere psicologico sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani e sui social. Nelle ultime ore, Jacqueline Luna Di Giacomo – figlia di Heather Parisi e compagna del cantautore Ultimo – ha dato voce a questa sensazione condivisa da molti, pubblicando una storia su Instagram in cui ammette di non sentirsi mai abbastanza.

Una riflessione sincera che ha riacceso il dibattito su quanto sia facile perdersi, anche dietro un’apparenza di forza e realizzazione.

Dalla recitazione alla moda: la crescita personale e professionale di Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo è nata a Roma il 10 marzo 2000 da Heather Parisi e l’ortopedico Giovanni Di Giacomo; ha trascorso parte dell’infanzia a Hong Kong con la madre prima di tornare in Italia per completare gli studi a Roma. Fin da ragazza, ha nutrito una forte passione per la recitazione, che l’ha portata a trasferirsi a Los Angeles e New York, dove ha studiato presso la New York Film Academy, diplomandosi nel 2022.

Nel 2021 ha dato vita al suo brand “Give Me?”, specializzato in capi dipinti a mano, e nel 2023 ha aperto un e‑commerce per venderli, riscuotendo successo fin dal debutto.

Adolescente, ha inoltre vissuto un periodo difficile segnato da episodi di bullismo e ansia, esperienze che in seguito hanno saputo trasformarsi in stimolo di crescita personale.

Lo sfogo di Jacqueline Di Giacomo sui social: “Più faccio, più dubito”

La sindrome dell’impostore è una condizione psicologica che porta chi ne soffre a sentirsi inadeguato, anche quando ha raggiunto risultati concreti. Chi la vive tende a svalutare i propri traguardi, convincendosi di non meritarli, come se stesse ingannando tutti. Questo senso di colpa e dubbio persiste anche di fronte a prove evidenti delle proprie capacità.

Tra coloro che hanno condiviso pubblicamente questa sensazione c’è anche Jacqueline Luna Di Giacomo. In una recente storia pubblicata, ha ricondiviso un post di The Vision, aprendo una riflessione personale sul tema. Un gesto autentico che ha sicuramente risuonato con molti dei suoi follower.