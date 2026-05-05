Giuseppe Cruciani, conduttore del programma radiofonico “La Zanzara” e chissà nuovo giudice di “Ballando con le Stelle” da diversi anni sarebbe fidanzato. Ecco con chi.

Giuseppe Cruciani, nuovo giudice di “Ballando con le Stelle”

Sono diverse settimane che si parla con insistenza di Giuseppe Cruciani come nuovo giudice del dance show di Rai 1“Ballando con le Stelle“.

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci ma si sa, non è mai troppo preso per cominciare a capire che edizione sarà e, soprattutto, se ci saranno cambiamenti in giuria. Per il momento si tratta solamente di rumors, nulla c’è infatti di ufficiale sulla possibile presenza di Cruciani che, nel caso, potrebbe sedere accanto a Selvaggia Lucarelli, sua ex, la quale aveva specificato “non siamo stati davvero fidanzati.

Ci siamo frequentati per un brevissimo periodo, forse un mese e mezzo e vedendoci molto di rado, un pranzo e qualche cena, una volta ho tenuto sua figlia con me a casa mentre era a vedere una partita, non ricordo più molto. Non serva che aggiunga altro, una storia mai decollata come tante, immagino anche per lui.” Cruciani, ricordiamo, ha una figlia, Viola, nata dal suo primo matrimonio, di cui però non si sa quasi nulla.

E oggi, il conduttore è impegnato?

Giuseppe Cruciani innamorato: ecco chi è la sua fidanzata

Da oltre dieci anni Giuseppe Cruciani è fidanzato con Eleonora, che ha conosciuto nel 2014 a Sacile. Al Corriere aveva raccontato: “ero andato con Filippo Facci a un incontro pubblico e lui mi aveva fatto notare questa ragazza carina che gli piaceva. Poi è finita in un altro modo.” E su un possibile matrimonio: “Io sono già stato sposato e mi sono ripromesso di non farlo più. Ma vediamo, magari lo faccio… Però il matrimonio è un contratto, non è importante per certificare che due si vogliono bene. Quasi quasi sarei per i matrimoni a tempo, come i calciatori. Comunque, quella con Eleonora è la mia relazione più lunga.”