Oggi i funerali di Alex Zanardi a Padova: persone in coda da ore, la sua handbike sull'altare

(Adnkronos) – Già centinaia di persone nella grande basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per i funerali di Alex Zanardi di oggi, martedì 5 maggio. Accanto ai gonfaloni di Padova e di Noventa Padovana, dove abitava da vent’anni, anche quello di Bologna, la sua città di origine. Sull’altare è esposta la sua handbike.

Il feretro sarà accompagnato dai ragazzi di Obiettivo Tre, l’associazione che aveva creato per aiutare gli atleti paralimpici.

Da Stefano Domenicali a Giovanni Malagò, passando per Luca Zaia e Alberto Stefani, rispettivamente ex e attuale governatore della Regione Veneto, e il sindaco di Bologna Matteo Lepore, tantissimi i personaggi del mondo dello sport e le figure istituzionali presenti.

All’esterno è stato montato un maxischermo per permettere di seguire la cerimonia che sarà officiata da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, e da don Federico Lauretta, l’abate di Santa Giustina.

Tra i primi ad arrivare in chiesa, visibilmente commossi, Giancarlo Minardi e Stefano Domenicali, oggi al vertice della F1, insieme a Jorg Kottenmeyer, storico direttore del Motorsport Bmw.

Tra i grandi sportivi, la leggenda azzurra dello sci Alberto Tomba e Kristian Ghedina.

Tomba ha ricordato così Zanardi: “Alex è stato grandioso per la forza e la volontà che ci ha messo. Era un grande, un mio paesano”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)