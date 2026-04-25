Possibile svolta in giuria: Giuseppe Cruciani nel mirino di Milly Carlucci per Ballando con le stelle

Negli ultimi giorni è tornata a circolare un’indiscrezione che ha acceso il dibattito sul futuro della storica trasmissione del sabato sera: Ballando con le stelle. Secondo alcune ricostruzioni, la conduttrice Milly Carlucci avrebbe avviato contatti con Giuseppe Cruciani, voce nota di La Zanzara su Radio 24, per valutare un suo possibile ingresso nella giuria del programma.

La notizia, partita da testate specializzate, è stata poi confermata dalla stessa Carlucci, che però ha circoscritto la questione parlando di «dialoghi in corso» e lasciando aperti diversi scenari.

Perché un nome così fuori dagli schemi?

L’ipotesi di vedere un profilo come quello di Giuseppe Cruciani al tavolo dei giurati suona provocatoria: si tratta di una figura abituata ad esprimersi senza filtri e capace di scatenare reazioni forti.

L’idea, come è stato scritto, è quella di introdurre una componente più tagliente, in grado di alzare la temperatura e generare discussione intorno alle puntate. È importante sottolineare che la pista non è chiusa: Carlucci ha ammesso che con Cruciani i contatti sono «di lunga data» ma che finora non si erano concretizzati in una collaborazione stabile.

Come cambierebbe la giuria

La giuria attuale comprende volti consolidati: da Selvaggia Lucarelli a Guillermo Mariotto, passando per Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. La questione cruciale è capire se, in caso di accettazione, Cruciani andrebbe a aggiungersi al gruppo con una sesta poltrona o se, invece, si procederebbe a una sostituzione. Carlucci ha preferito non entrare nei dettagli pratici, rimandando a settembre la definizione del cast.

Cosa ha detto Milly Carlucci e il ruolo di Selvaggia Lucarelli

Intervistata, la conduttrice ha elogiato la composizione numerosa di un altro suo progetto, sottolineando che una giuria ampia serve come rappresentanza del pubblico. Sulla possibile chiamata di Cruciani ha parlato di «tentativi di dialogo» e di rapporti che proseguono nel tempo ma che non sempre sfociano in un accordo. Riguardo a Selvaggia Lucarelli, Carlucci ha mostrato stima e affetto, ricordando che la giornalista è attualmente impegnata anche come opinionista al Grande Fratello Vip. Per questo motivo la sua riconferma non è stata formalmente chiusa: la decisione verrà comunicata più avanti.

Il rinvio a settembre

La scelta di posticipare la definizione della giuria a settembre è motivata da ragioni organizzative e contrattuali: la conduttrice ha spiegato che al momento è concentrata sulla selezione dei concorrenti e che i dettagli sulla composizione del bancone valutativo saranno messi a punto in un secondo momento. Questo rinvio alimenta però speculazioni e serve anche a mantenere alta l’attenzione mediatica sul programma.

Speculazioni, strategia mediatica e l’eredità del format

Al di là dei nomi, dietro la circolazione della voce si legge una strategia non inedita: far discutere per tenere vivo il talk attorno allo show. C’è chi pensa che la fuga di notizie sia stata orchestrata per seminare pepe tra i giurati e, in particolare, per mettere in apprensione figure come Selvaggia Lucarelli, oggi visibile su altri palcoscenici televisivi. Dall’altro lato, Carlucci è nota per il suo attaccamento agli storici membri del programma e per avere adottato il principio «squadra che vince non si cambia».

I numeri che contano

La forza di Ballando con le stelle risiede anche nei risultati d’ascolto: l’ultima stagione, trasmessa dal 27 settembre al 20 dicembre, ha ottenuto una media superiore ai 2.900.000 spettatori e una share intorno al 24,37%, con la finale che ha raggiunto il 28,2% e punte del 31,7%. Questi dati spiegano perché la Rai consideri il programma un pilastro del palinsesto del sabato sera e perché ogni cambiamento nella giuria sia osservato con attenzione.

In conclusione, al momento non esiste alcuna conferma definitiva: restano in piedi i contatti tra Milly Carlucci e Giuseppe Cruciani, mentre la sorte di Selvaggia Lucarelli rimane sospesa fino alla comunicazione ufficiale che arriverà nei mesi precedenti la prossima edizione. Nel frattempo, la macchina promozionale e il gioco delle indiscrezioni continueranno a scandire i tempi dell’attesa.