Barbara d'Urso contro Mediaset: cause, diritti e il nodo degli ospiti

Barbara d'Urso ha deciso di fare causa a Mediaset: tra le contestazioni figurano un post social ritenuto offensivo, la mancata corresponsione dei diritti d'autore e le accuse di controllo sugli ospiti delle sue trasmissioni

La decisione di Barbara d’Urso di portare in tribunale Mediaset rappresenta l’atto finale di una rottura professionale che durava da anni. Dopo il tentativo di mediazione andato a vuoto, la conduttrice ha formalizzato le contestazioni che spaziano da un commento rimosso sui social a presunte omissioni economiche e a interferenze editoriali. In questo contesto, nomi come Fascino Pgt e Qui Mediaset tornano spesso nella ricostruzione, insieme al cosiddetto caso zero che alcuni collegano a specifiche ospitate.

Nel fascicolo depositato e nelle ricostruzioni giornalistiche la situazione viene spiegata attraverso quattro assi principali: la richiesta di scuse per un commento del profilo Qui Mediaset considerato offensivo, il presunto mancato pagamento dei diritti d’autore per programmi firmati dall’autrice, l’accusa di obblighi di approvazione preventiva degli ospiti e, infine, l’impatto di episodi passati che avrebbero incrinato i rapporti fra le produzioni.

La notizia è stata ripresa il 23 aprile 2026 dai media italiani, che hanno messo insieme documenti e dichiarazioni delle parti.

Il precedente che avrebbe acceso le tensioni

Al centro della narrazione mediatica c’è un episodio ricostruito come innesco delle diffidenze: l’intervista del 15 marzo 2026 a Pietro Delle Piane ospite di Live – Non è la D’Urso.

In quell’occasione l’attore mise in dubbio la spontaneità di un format, suscitando la reazione della società di produzione Fascino Pgt. Secondo le fonti, la società avrebbe contattato la produzione responsabile della puntata per chiedere chiarimenti, e nei giorni successivi pubblicò sui canali ufficiali materiali che mostravano la partecipazione di Delle Piane al programma da cui proveniva, come prova della non strumentalità delle scene.

La risposta di Fascino e le conseguenze

La reazione di Fascino Pgt fu netta: pubblicazione di filmati su Witty TV e annuncio di possibili azioni legali contro l’allora fidanzato di Antonella Elia. Nella nota si parlò di stupore per la ripetuta presenza di contenuti legati ai format Fascino all’interno di programmi Mediaset, e per le tardive precisazioni arrivate solo dopo la minaccia di denuncia. Va sottolineato che la società dichiarò di non aver mirato direttamente alla persona di Barbara d’Urso ma alla produzione interessata, attribuendo a quest’ultima la responsabilità della gestione dell’ospitata.

Le contestazioni legali e le posizioni ufficiali

Nel contenzioso la conduttrice reclama non solo scuse per il commento del marzo 2026 pubblicato dal profilo Qui Mediaset, poi cancellato con la giustificazione di un presunto hackeraggio, ma anche il pagamento dei diritti d’autore maturati in oltre sedici anni di attività, incluso il format Live – Non è la D’Urso. Un altro punto centrale è l’accusa secondo cui la conduttrice avrebbe dovuto far approvare in anticipo l’elenco degli ospiti alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin, limitando così l’autonomia editoriale. Tale pratica è stata però smentita da Fascino, che nega l’esistenza di liste pre-approvate.

La replica di Mediaset e i numeri in gioco

La risposta ufficiale dell’azienda è stata dura: per bocca dell’avvocato di Mediaset si parla di ricostruzione strumentale e di pretese infondate. Fonti interne hanno ricordato che, nel corso degli anni di collaborazione, la presentatrice ha percepito compensi che la vicina stampa quantifica intorno ai 35 milioni di euro solo per i contratti, escluse entrate pubblicitarie. Mediaset inoltre sostiene di aver offerto opportunità importanti alla conduttrice, come la conduzione del Grande Fratello nel 2003, a testimonianza del rapporto di fiducia che in passato legava le parti.

Implicazioni per i rapporti tra produzioni e palinsesti

La vicenda solleva questioni di metodologia produttiva e di controllo degli ospiti tra società diverse che cooperano nello stesso gruppo televisivo. Se le accuse di ingerenza dovessero trovare riscontro, verrebbero messi in discussione aspetti di autonomia creativa e di responsabilità editoriale tra conduttori e case di produzione. Al tempo stesso, la smentita di Fascino sulla pratica delle «liste» lascia aperto il dibattito su come vengono effettivamente concordate le ospitate e chi detiene l’ultima parola sul palinsesto.

Il processo, oltre a definire responsabilità e risarcimenti, potrebbe ridefinire prassi operative e limiti contrattuali tra talent, autori e produzioni. Per ora, le parti mantengono posizioni contrapposte: Barbara d’Urso reclama riconoscimenti economici e morali, mentre Mediaset respinge le imputazioni. La vicenda resta aperta e sarà il giudice a stabilire se le accuse troveranno fondamento nelle carte depositate in tribunale.