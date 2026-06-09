Soleil Sorge vince The Unknown: duello finale con Cristian Calenda a Pentedattilo

Soleil Sorge ha conquistato la prima edizione di The Unknown dopo una finale corsa tra montagna e mare, prove a squadre, una penalità inflitta alla coppia Matri-Caracciolo e un ultimo sprint verso i Calanchi di Palizzi.

La prima edizione di The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio si è chiusa l’8 giugno 2026 con la vittoria di Soleil Sorge. L’adventure game, ambientato in Calabriaha portato i quattro finalisti a confrontarsi su percorsi a bivi, prove fisiche e strategie di squadra fino alla decisiva sfida individuale.

La finale ha avuto luogo tra luoghi simbolici della regione: il borgo di Pentedattiloarroccato sul Monte Calvario vicino a Reggio Calabriae i panorami che conducono ai Calanchi di Palizzi.

Dopo tappa dopo tappa, le dinamiche di gara e le scelte ai bivi hanno separato i contendenti fino al duello conclusivo tra i due migliori.

La prova a squadre e la scelta a sorpresa di Soleil

La prima fase della serata è stata una prova a coppie in cui i concorrenti si sono misurati nella raccolta di dobloni e in prove di orientamento.

Soleil Sorgevincitrice della tappa precedente, ha avuto il diritto di scegliere il compagno di squadra e ha optato, a sorpresa, per Cristian Calenda anziché per i più attesi Alessandro Matri o Costanza Caracciolo. La formazione blu, quindi, è risultata essere Soleil-Cristian; la squadra arancione è stata composta da Matri e Caracciolo.

Nel corso del percorso la coppia arancione ha raccolto 14 dobloni mentre la coppia blu ne ha trovati 15assicurandosi la vittoria della prova e imponendo alla squadra avversaria una penalità di 10 minuti.

L’esito della prova ha inciso direttamente sulla gestione dei vantaggi e sugli equilibri in vista della finale individuale.

La chiamata a casa e un ricordo personale

Durante la puntata è stato mostrato il momento delle sorprese ai concorrenti con le telefonate ai propri cari. Tutti i partecipanti hanno avuto i loro interlocutori ripresi in video, tranne il collegamento relativo a Soleil. Si è ipotizzato che la persona non mostrata potesse essere la madre della concorrente, Wendyvenuta a mancare nel giugno 2026; il programma, infatti, era stato registrato prima della data della scomparsa.

Il duello finale: partenza da punti opposti e sprint decisivo

L’ultimo confronto è stato disputato interamente a piedi: i due finalisti, Soleil Sorge e Cristian Calendasono partiti da punti diversi ma alla stessa distanza dalla valigetta finale, l’obiettivo ultimo della gara. Lei ha preso il via dalla montagna, lui dal mare, e dopo un percorso fatto di scelta dei bivi e resistenza fisica il primo a raggiungere la base con la valigetta si è aggiudicato il titolo.

La tensione è salita nella fase conclusiva, uno sprint che ha deciso il vincitore della prima edizione. Alla fine, il pubblico ha assistito al trionfo di Soleilche ha tagliato il traguardo della gara individuale e si è aggiudicata la vittoria del format. La finale si è svolta nello scenario naturale tra Pentedattilo e i Calanchi di Palizzicon la suggestione del paesaggio che ha accompagnato la resa dei conti.

Reazioni dei protagonisti

All’eliminazione, Alessandro Matri ha commentato con equilibrio: “Ho perso ma fa parte della vita”aggiungendo che non rimpiange di averci provato e che gli sarebbe piaciuto raggiungere la finalissima. Costanza Caracciolo ha invece sottolineato di aver dato il massimo e di aver superato i propri limiti: “Ho dato il massimo e sorpassato i miei limiti”dichiarando che il programma le mancherà.

La tensione, i rimpianti e le soddisfazioni personali hanno scandito la serata, con protagonisti che hanno mostrato approcci diversi davanti alle prove e alle scelte rischiose proposte dal format.

Ascolti e bilancio della prima edizione

Sino alla semifinale il programma aveva registrato una media di 747.500 telespettatori, corrispondente a uno share del 5,05%. L’adventure game, prodotto in collaborazione con la direzione intrattenimento e trasmesso da Rai 2ha proposto quattro puntate che hanno miscelato competizione fisica, scelte strategiche ai bivi e scenari naturali della Calabria.

La conduzione di Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli ha accompagnato i partecipanti in un percorso che ha privilegiato la tensione delle scelte tra il conosciuto e l’ignoto, elemento centrale del format: davanti a ogni bivio i concorrenti dovevano decidere tra la sicurezza del Noto e i rischi vantaggiosi dell’Ignoto.

Con la vittoria di Soleil Sorge si chiude questa prima edizione, che ha messo in evidenza il peso delle alleanze, delle strategie e del coraggio nelle prove fisiche. Le immagini di Pentedattilodel Monte Calvario e dei Calanchi di Palizzi resteranno tra i momenti più riconoscibili della stagione.