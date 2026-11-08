Negli ultimi giorni l’Italia è stata scossa da una serie di attacchi hacker rivolti ai sistemi di refrigerazione dei supermercati, un fenomeno che ha spinto le istituzioni a mettere in campo una risposta rapida e coordinata. Le autorità hanno avviato incontri a livello nazionale per valutare i rischi per la sicurezza pubblica e per definire le linee d’azione necessarie a salvaguardare la catena del freddo alimentare.

Riunione al Viminale per valutare le minacce cyber

Il ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi, ha convocato per il martedì 10 novembre una sessione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso il Viminale. L’obiettivo principale è stato quello di analizzare le implicazioni dei attacchi informatici che hanno colpito i sistemi di refrigerazione dei punti vendita, valutando l’impatto sul benessere dei cittadini e sulle infrastrutture critiche.

Durante l’incontro sono intervenuti esperti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e rappresentanti della polizia postale, i quali hanno fornito una prima mappatura delle vulnerabilità emerse.

Piantedosi ha dichiarato che, sebbene le indagini siano ancora in corso, “si tratti probabilmente di un’iniziativa coordinata a livello europeo da parte di soggetti ostili”. Ha sottolineato l’importanza di ricostruire rapidamente il panorama delle minacce per poter intervenire in modo mirato, affermando che i tecnici dell’ACN e della polizia postale stanno lavorando per “vedere più chiaro in breve tempo”.

Palazzo Chigi: risposta coordinata alle intrusioni sui sistemi di refrigerazione

Nel pomeriggio successivo, a Palazzo Chigi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida hanno ricevuto il direttore dell’ACN e i capi delle agenzie di intelligence per un confronto dettagliato sugli attacchi. La riunione ha messo in luce che, sul territorio nazionale, sono state coinvolte poche unità commerciali rispetto alle migliaia esistenti, in gran parte a causa di sistemi di sicurezza obsoleti e di interfacce esposte direttamente su Internet.

Impatto limitato ma vulnerabilità ancora presente

Le prime verifiche hanno evidenziato che la maggior parte della catena di distribuzione possiede soluzioni di protezione aggiornate, capaci di respingere tentativi di intrusione. Nessun caso di scongelamento dei prodotti è stato segnalato, né rischi per la salute dei consumatori. Qualora si verificassero anomalie, l’ACN provvede a notificare immediatamente il NAS dei Carabinieri, garantendo interventi tempestivi.

Azioni di governo per contenere la minaccia

Il governo ha delineato quattro direttrici operative: monitoraggio continuo e analisi della minaccia, dialogo costante con fornitori e distributori, individuazione rapida dei soggetti esposti e diffusione di comunicazioni preventive mirate. Queste misure mirano a rafforzare la protezione delle infrastrutture civili e a garantire la continuità di approvvigionamento alimentare, senza creare allarmi nella popolazione.

Commissione Difesa: la filiera alimentare inserita nella sicurezza nazionale

Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, ha annunciato l’intenzione di convocare un’audizione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e i rappresentanti della grande distribuzione. L’obiettivo è analizzare gli episodi occorsi a Catania e Palermo, dove la compromissione dei sistemi di controllo remoto ha messo a rischio la conservazione degli alimenti. “Basta una vulnerabilità in un singolo dispositivo per compromettere l’intera filiera”, ha sottolineato Minardo, evidenziando la necessità di includere la protezione della catena del freddo tra le priorità della sicurezza nazionale.

Nel contesto di una più ampia indagine conoscitiva, la Commissione ha già previsto di approfondire le misure adottate dagli operatori colpiti e di valutare eventuali integrazioni normative. Il dibattito conferma che la difesa delle infrastrutture essenziali non è più un compito esclusivo delle forze armate, ma richiede una cooperazione trasversale tra agenzie di cybersicurezza, autorità di vigilanza e settore privato.

Le autorità italiane stanno mobilitando risorse tecniche e normative per fronteggiare una minaccia che si sta diffondendo in tutta Europa. Il coordinamento tra ministeri, agenzie di intelligence e operatori del settore sembra essere la chiave per preservare l integrità della catena del freddo e garantire la sicurezza dei consumatori.