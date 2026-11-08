Serie A, oggi Napoli-Lazio - Diretta

(Adnkronos) – Il Napoli di nuovo protagonista in Serie A e oggi, domenica 8 novembre, ospita la Lazio al Maradona nel big match dell’undicesima giornata di campionato. Momento nero per gli azzurri, reduci dalle sconfitte contro Juventus e Porto (in Champions League), mentre la squadra di Gattuso, fin qui grande rivelazione della stagione, torna in campo per difendere il primato solitario in classifica.
Nella prossima giornata di campionato, dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli ospiterà il Torino, mentre la Lazio se la vedrà con il Lecce all’Olimpico.
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