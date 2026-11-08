Non sono giorni facili per lo storico agente dei vip Lele Mora, ricoverato in ospedale dopo essere stato improvvisamente colpito da un ictus. Mora si trovava impegnato in una tournée a teatro quando si è verificata l’emergenza medica è stato subito condotto al nosocomio nel quale si trova da due settimane. “Mi hanno preso per i capelli”, ha rivelato a Il Messaggero.

Lele Mora in ospedale: ricovero urgente dopo un ictus

Sarebbe dovuto rientrare a Verona il giorno seguente per ricongiungersi con la sua famiglia ma è stato ricoverato all’ospedale Policlinico Umberto I di Roma ed è stata la figlia Diana a raggiungerlo insieme all’altro figlio, Mirko. Lele Mora è stato infatti colpito da un ictus circa due settimane fa: è accaduto proprio mentre era in tournée, come riportato dal quotidiano Il Messaggero con il quale l’ex agente dei vip ha parlato rilasciando alcune dichiarazioni.

In ospedale, oltre alla figlia, è presente anche don Felice, sacerdote che Mora conobbe nella comunità Exodus di don Mazzi. Intervistato dal quotidiano, Lele Mora ha rivelato: “Mi hanno strappato alla morte. Se sono ancora qui lo devo solo a Dio”, confermando dunque che solo i l tempestivo intervento dei medici ha permesso di evitare il peggio.

E ha rivelato che il malore è sopraggiunto mentre si trovava a L’Aquila, impegnato in uno spettacolo a teatro. “Prima di salire sul palco mi ero sentito male. Ma sono andato comunque in scena per rispetto agli spettatori che avevano pagato il biglietto, lo show aveva registrato il tutto esaurito”.

Lele Mora colpito da ictus: come sta l’ex agente dei vip

“Sul treno per la Capitale sono svenuto. Poi il buio totale, sono rimasto in terapia intensiva al Policlinico Umberto I per cinque giorni” ha raccontato Lele Mora confermando che l’ictus lo ha colpito prima del suo rientro a Verona. Le condizioni di Mora sono buone ma, come spiegato, ci vorranno almeno due mesi per il lungo processo di riabilitazione. Ciò nonostante si ritiene fortunato: “So di esserlo stato, di prove nella vita ne ho affrontate tante, questa è la più difficile”. Lele Mora si è detto pronto a “lottare”, in primis “per l’affetto che devo ai miei due figli e ai nipoti, vivo per loro”. L’ex agente del vip non ha parlato del ricovero fino ad oggi: “D’accordo con la mia famiglia non abbiamo voluto avvisare nessuno”. Per Mora dunque un periodo di completo riposo ma anche la necessità di rientrare a Verona: “Ho bisogno di stare con i miei affetti più cari. Sto cercando di farmi trasferire a Verona, vicino alla mia famiglia: per il momento sto aspettando, ci sono difficoltà a trovare un posto in Veneto”.