"Grazie per tutto l'amore", lutto per Laura Pausini: l'annuncio doloroso

La cantante ha dato la notizia sui social con un messaggio pieno d’affetto, che ha subito commosso i fan.

L’addio sui social

Nel suo saluto, Pausini ha ricordato quanto Marlon fosse importante per tutta la famiglia. «Grazie per tutto l’amore che ci hai insegnato», ha scritto, definendolo «un fratello, un figlio, uno zio e un amico indescrivibile».

Parole semplici, che raccontano il ruolo che il cane aveva in casa Pausini, ben oltre quello di un animale domestico.

Quattordici anni insieme

Marlon aveva 14 anni: era nato l’11 agosto 2012 ed era arrivato in famiglia proprio in quell’anno. Un’età importante per un golden retriever, ed era anche il più anziano dei cani di casa.

Al momento non sono state rese note le cause della morte.

Il legame con Lila Ebbasta

In questi anni Marlon è diventato un volto noto anche ai fan della cantante, che lo seguivano spesso sui social. Aveva un rapporto speciale con Lila Ebbasta, la cagnolina arrivata in casa come regalo per la figlia Paola.

I due condividevano le giornate e sono stati protagonisti di tante foto e video pubblicati online.

Il concerto a Bologna

Nonostante il dolore, la cantante non ha cancellato gli impegni: la sera stessa era in programma il suo concerto a Bologna, e secondo quanto riportato è salita sul palco come previsto.

Sotto il post di addio sono arrivati moltissimi messaggi di vicinanza da parte dei fan, tanti dei quali hanno condiviso a loro volta il ricordo dei propri animali.