Nuovi progetti per Fedez, che potrebbe allargare i propri interessi professionali entrando nel mondo dell’editoria. Dopo la musica e l’esperienza con Pulp Podcast, il rapper sarebbe infatti vicino a nuove collaborazioni nel settore dell’informazione, con il coinvolgimento di importanti imprenditori. A far emergere l’indiscrezione è il settimanale Gente: ecco quali sono gli scenari ipotizzati e cosa sappiamo sul possibile lavoro futuro.

Pulp Podcast e il legame con Leonardo Maria Del Vecchio: cosa c’è dietro le trattative

A rafforzare le ipotesi di una possibile collaborazione nel settore editoriale ci sarebbe anche il rapporto già consolidato tra Fedez e Leonardo Maria Del Vecchio. I due sono legati da precedenti iniziative imprenditoriali, tra cui Boem, la bevanda lanciata nel 2023 dal rapper insieme a Lazza, con il coinvolgimento economico di LMDV Capital.

Nel frattempo, Fedez continua a dedicarsi a Pulp Podcast, il progetto realizzato insieme a Mr. Marra che negli ultimi mesi ha ospitato diversi personaggi del mondo della politica, dello spettacolo e dell’imprenditoria. Proprio il programma sarebbe finito nel mirino del Gruppo Angelucci, secondo le indiscrezioni riportate da Gente, che ipotizza anche un possibile intervento finanziario di Del Vecchio.

Non si conoscono, però, i dettagli di un’eventuale operazione né risultano confermate trattative per la cessione. Il rapporto tra i due è tornato al centro dell’attenzione anche in occasione dell’operazione editoriale relativa a Il Fatto Quotidiano: il 25 ottobre Open ha raccontato come l’account social di Pulp Podcast abbia rilanciato l’annuncio dell’Opa di LMDV Media sulla società editrice del quotidiano.

Fedez cambia lavoro: l’indiscrezione svela un futuro professionale del tutto inaspettato

Il rapper sarebbe al centro di alcune indiscrezioni relative a possibili collaborazioni con importanti realtà editoriali italiane. A far circolare queste voci è il settimanale Gente, secondo cui una società riconducibile all’artista potrebbe essere coinvolta nella gestione della comunicazione digitale di QN, il quotidiano legato all’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio. Un’eventuale collaborazione che interesserebbe soprattutto la presenza online della testata, dalla gestione dei social network alla distribuzione dei contenuti sulle piattaforme digitali. Per il momento, tuttavia, non sono arrivati annunci ufficiali che confermino l’esistenza di un accordo.

Il possibile nuovo progetto si inserirebbe in un percorso professionale già caratterizzato da numerose iniziative al di fuori della musica. Come riportato da Open, le tre società riconducibili al cantante avrebbero registrato complessivamente un fatturato vicino ai 12 milioni di euro, con la gestione delle attività che coinvolgerebbe anche i genitori, Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia. Tra le realtà legate al rapper figura anche Doom Entertainment, agenzia specializzata nella comunicazione, nella gestione dei talent e nella produzione di contenuti. Proprio questa struttura sarebbe stata indicata come possibile protagonista delle attività digitali di Del Vecchio, compreso il suo recente approdo su X.