“Altro che principe”, chi è davvero il nuovo fidanzato di Manuela Arcuri?

Dopo le smentite a Verissimo sulle presunte nozze con il principe 82enne Domenico Antonio Pallavicino, per Manuela Arcuri spunta un nuovo fidanzato. Secondo Gabriele Parpiglia, l’attrice sarebbe legata a Max Cummo, noto imprenditore della ristorazione milanese, con il quale sarebbe stata avvistata in atteggiamenti romantici.

Il rapporto tra Manuela Arcuri e il principe Pallavicino: l’indiscrezione sul contratto di lavoro

L’indiscrezione arriva dopo settimane di indiscrezioni su un possibile matrimonio tra Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino, aristocratico genovese di 82 anni. Una ricostruzione che l’attrice aveva già smentito durante un’intervista a Verissimo, chiarendo la natura del loro legame. “Hanno costruito una storia su delle foto innocenti. Non c’è mai stata nessuna dichiarazione di fidanzamento o matrimonio.

Ci teniamo la mano, ma è solo una mano”, aveva precisato, spiegando di conoscere Pallavicino da cinque anni e di collaborare professionalmente con lui da quattro. Arcuri è infatti testimonial e volto della sua linea aerea. Anche il principe, intervenuto con un videomessaggio nel programma, aveva parlato di un rapporto basato su amicizia e affetto: “Provo amicizia e affetto nei suoi confronti.

Se domani si innamorasse di me ne sarei lusingato”.

A complicare ulteriormente il quadro è arrivato un altro retroscena riportato da Parpiglia sulle pagine de Il Quotidiano Nazionale. Secondo alcune voci vicine all’attrice, Manuela non avrebbe dichiarato di essere fidanzata per evitare possibili conseguenze sul rapporto professionale con Pallavicino. “Non ha detto al Principe di essere fidanzata e non lo ha detto nemmeno nelle sue apparizioni tv”, ha scritto il giornalista, riportando l’ipotesi che l’annuncio di una nuova relazione potesse compromettere il contratto.

Una circostanza sulla quale lo stesso Parpiglia ha precisato: “Voci alle quali non crediamo. Resta che Max e Manuela sono una coppia e il principe una collaborazione lavorativa”. Al momento, dunque, si tratta di indiscrezioni che attendono una conferma diretta da parte della protagonista.

Manuela Arcuri avrebbe un nuovo fidanzato: chi è Max Cummo, imprenditore della ristorazione

La vita sentimentale di Manuela Arcuri torna al centro del gossip, ma questa volta il protagonista non sarebbe il principe Domenico Antonio Pallavicino. A svelare il retroscena è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo il quale l’attrice avrebbe una relazione con Massimiliano, detto Max, Cummo, imprenditore milanese legato al mondo della ristorazione. I due sarebbero stati avvistati insieme a Milano in atteggiamenti particolarmente affettuosi, fino a scambiarsi un bacio appassionato. Un incontro che, stando alla ricostruzione del giornalista, confermerebbe la nascita di una nuova storia d’amore.

Nella sua newsletter Parpiglia ha scritto: “Nessun principe, nessuna fondazione, nessun altare. Proprio oggi abbiamo visto Manuela a Milano, innamoratissima. Lui è un volto noto nel mondo della ristorazione”. Il presunto nuovo compagno dell’attrice è infatti legato alla storica pizzeria Le Specialità, aperta nel 1977 e gestita dalla famiglia Cummo da generazioni.