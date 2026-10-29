Antonella Elia è stata operata per la rimozione di un tumore all’utero. La showgirl è tornata a casa e ha voluto subito mandare un messaggio ai fan. Ecco le sue parole.

Antonella Elia operata per un tumore: la showgirl è tornata a casa

Nei giorni scorsi Antonella Elia ha tenuto aggiornati i suoi fan dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverata per essere sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore all’utero.

L’intervento è stat effettuato e Antonella Elia è già tornata a casa. La stessa showgirl ha voluto subito pubblicare un video sui social, al fine di rassicurare i tanti fan sulle sue condizioni di salute, spiegando di stare meglio e che tutto sta procedendo bene, senza entrare in ulteriori dettagli. Ma ecco nel dettaglio che cosa ha detto la showgirl.

Antonella Elia, l’annuncio dopo l’intervento: “La malattia mi ha allargato il cuore”

Antonella Elia è tornata a casa dopo l’intervento chirurgico per la rimozione di un tumore all’utero. La showgirl ha voluto pubblicare un videomessaggio sui social per i suoi tanti fan. Queste le sue parole: “Questa esperienza di malattia mi ha fatto sentire così vicina a tutti voi, amici che conosco fisicamente e amici virtuali, perché mi avete comunicato così tanto amore, tanto sostegno, tanta comprensione, tanto affetto che la mia esperienza di malattia mi ha allargato il cuore.

Ammetto: ho bisogno di sentirmi amata. Voi direte: ‘Ce l’avrai qualcuno che ti ama’. Sicuramente, ma questo amore gigantesco di cui mi avete riempito mi ha fatto sentire protetta e accudita. Spero di riuscire a comunicare qualcosa di vero, profondo e utile, non soltanto a me che ho goduto del privilegio del vostro amore, ma anche alle persone malate che stanno affrontando una situazione brutta, dolorosa, grave, l’esperienza della fragilità umana. La fragilità umana è bellissima, è la cosa in cui io più credo: mostrare se stessi e la propria umiltà, la propria miseria, la propria precarietà perché proprio questo porta alla solidarietà all’empatia e all’amore.” Infine ha concluso dicendo : “Tutti i miei amici, persone che non sentivo da anni, mi hanno mandato messaggi. È stato bellissimo e questa è la prova che l’essere umano è buono, è bello, è spirituale, è grande e sa stare vicino a chi soffre. Vorrei abbracciarvi tutti di un abbraccio immenso e pieno di amore e lo faccio virtualmente. Un abbraccio che ci faccia sentire tutti sostenuti, amati e compresi.”