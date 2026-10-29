Home > Lifestyle > Antonella Elia, l'annuncio dopo l'intervento: "La malattia mi ha allargato il...

Antonella Elia, l'annuncio dopo l'intervento: "La malattia mi ha allargato il cuore"

Antonella Elia, l'annuncio dopo l'intervento: "La malattia mi ha allargato il cuore"

Antonella Elia è tornata a casa dopo aver subito un intervento per rimuovere un tumore. La showgirl ha voluto mandare un messaggio ai fan per rassicurarli sulle sue condizioni di salute.

di Pubblicato il

Antonella Elia è stata operata per la rimozione di un tumore all’utero. La showgirl è tornata a casa e ha voluto subito mandare un messaggio ai fan. Ecco le sue parole.

Antonella Elia operata per un tumore: la showgirl è tornata a casa

Nei giorni scorsi Antonella Elia ha tenuto aggiornati i suoi fan dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverata per essere sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore all’utero.

L’intervento è stat effettuato e Antonella Elia è già tornata a casa. La stessa showgirl ha voluto subito pubblicare un video sui social, al fine di rassicurare i tanti fan sulle sue condizioni di salute, spiegando di stare meglio e che tutto sta procedendo bene, senza entrare in ulteriori dettagli. Ma ecco nel dettaglio che cosa ha detto la showgirl.

Antonella Elia, l’annuncio dopo l’intervento: “La malattia mi ha allargato il cuore”

Antonella Elia è tornata a casa dopo l’intervento chirurgico per la rimozione di un tumore all’utero. La showgirl ha voluto pubblicare un videomessaggio sui social per i suoi tanti fan. Queste le sue parole: “Questa esperienza di malattia mi ha fatto sentire così vicina a tutti voi, amici che conosco fisicamente e amici virtuali, perché mi avete comunicato così tanto amore, tanto sostegno, tanta comprensione, tanto affetto che la mia esperienza di malattia mi ha allargato il cuore.

Ammetto: ho bisogno di sentirmi amata. Voi direte: ‘Ce l’avrai qualcuno che ti ama’. Sicuramente, ma questo amore gigantesco di cui mi avete riempito mi ha fatto sentire protetta e accudita. Spero di riuscire a comunicare qualcosa di vero, profondo e utile, non soltanto a me che ho goduto del privilegio del vostro amore, ma anche alle persone malate che stanno affrontando una situazione brutta, dolorosa, grave, l’esperienza della fragilità umana. La fragilità umana è bellissima, è la cosa in cui io più credo: mostrare se stessi e la propria umiltà, la propria miseria, la propria precarietà perché proprio questo porta alla solidarietà all’empatia e all’amore.” Infine ha concluso dicendo : “Tutti i miei amici, persone che non sentivo da anni, mi hanno mandato messaggi. È stato bellissimo e questa è la prova che l’essere umano è buono, è bello, è spirituale, è grande e sa stare vicino a chi soffre. Vorrei abbracciarvi tutti di un abbraccio immenso e pieno di amore e lo faccio virtualmente. Un abbraccio che ci faccia sentire tutti sostenuti, amati e compresi.”

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app