"C'erano urla e corpi ovunque, come in un film horror". Dalla Spagna arrivano le prime testimonianze dei passeggeri sopravvissuti al disastro ferroviario di Toledo, che ha causato almeno 68 morti e oltre 100 feriti.

Un mattina da incubo quella di ieri in Spagna nei pressi di Urda, non lontano da Toledo, dove si è verificato un terribile incidente ferroviario: due treni, infatti, si sono scontrati ad alta velocità. Almeno 68 le vittime, oltre 100 i feriti, arrivano intanto le prime testimonianze choc da parte dei sopravvissuti.

Scontro tra treni in Spagna: almeno 68 i morti

E’ stata ribattezzata la “linea della morte” quella tra Madrid e Siviglia dove ieri, nei pressi di Urda (vicino a Toledo) si è verificato un terribile incidente ferroviario, con lo scontro ad alta velocità di due treni. La causa della tragedia sarebbe un errore umano dopo un guasto al sistema di segnalamento, ma saranno le indagini da parte delle autorità a stabilire con certezza che cosa è accaduto, per il momento si tratta solamente di ipotesi.

Il bilancio intanto è tragico, con almeno 68 morti e 107 feriti, di cui 18 in maniera grave. Per tutta la notte le squadre hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere, stando alle informazioni che arrivano ci sarebbero tre nostre connazionali ancora disperse. Intanto arrivano le prime testimonianze choc da parte dei sopravvissuti.

Scontro tra treni in Spagna, il racconto chock dei sopravvissuti: “Come in un film horror”

Sono arrivate le prime testimonianze choc dei passeggeri sopravvissuti al terribile incidente ferroviario di ieri in Spagna: “Abbiamo visto il convoglio dell’Iryo con i vagoni deragliati, molte persone distese a terra, sanguinanti, che non davano segni di vita. Morti e feriti ovunque, un disastro“, ha raccontato un testimone. Jorge Guales, colombiano di 53 anni, era nella carrozza 7 dell’Iryo, diretto a Cordoba per motivi di lavoro: “Il colpo, il boato, sono stati violentissimi. Il treno si era fermato alcuni minuti prima dello schianto“, ha raccontato. Dopo aver visto del fumo, Guales è uscito da una porta aperta e ha aiutato altri passeggeri a scappare. Tra i sopravvissuti anche Fernando Seco, passeggero dell’Ave di Renfe diretto a Siviglia: “Ci siamo fermati nei pressi di Urda. Ci hanno comunicato attraverso gli altoparlanti che c’erano problemi per l’intenso traffico ferroviario. Dopo poco il treno ha ripreso la marcia e, circa 5 minuti più tardi, c’è stato uno scontro con un boato tremendo: le persone sono state catapultare all’interno della carrozza. Quando il treno si è bloccato, tra scossoni e colpi, sono cominciate le urla e i lamenti.“