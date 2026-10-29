Novembre 2026, l'oroscopo del mese: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Scopriamo insieme l’oroscopo per il mese di novembre 2026 per ogni segno zodiacale. Quali saranno i segni più fortunati?

Oroscopo novembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del mese di novembre 2026 sono Leone, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Sagittario.

Oroscopo novembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo per il mese di novembre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete : per i nati sotto al segno dell’Ariete il mese di novembre 2026 sarà un mese a due facce. A livello lavorativo grosse novità in arrivo, come una promozione. In amore invece qualche malumore di troppo, specie nelle prime due settimane.

: per i nati sotto al segno dell’Ariete il mese di novembre 2026 sarà un mese a due facce. A livello lavorativo grosse novità in arrivo, come una promozione. In amore invece qualche malumore di troppo, specie nelle prime due settimane. Toro : sarà per voi un mese di introspezione e cambiamento interiore. A livello lavorativo non si segnalano grossi problemi, a livello sentimentale qualche turbamento nelle prime due settimane, poi tornerà il sereno nella coppia.

: sarà per voi un mese di introspezione e cambiamento interiore. A livello lavorativo non si segnalano grossi problemi, a livello sentimentale qualche turbamento nelle prime due settimane, poi tornerà il sereno nella coppia. Gemelli : un mese piuttosto complicato, con difficoltà in ambito lavorativo, in particolare a causa di imprevisti, e con malumori in amore, tanto che alcuni di voi potrebbero arrivare alla decisione di mettere fine alla relazione.

: un mese piuttosto complicato, con difficoltà in ambito lavorativo, in particolare a causa di imprevisti, e con malumori in amore, tanto che alcuni di voi potrebbero arrivare alla decisione di mettere fine alla relazione. Cancro : un mese nel complesso sereno, tranquillo e soddisfacente. Non mancheranno i momenti no e le delusioni, ma nulla che non vi farà tornare il sorriso e il buonumore i breve tempo. Sorprese in amore a fine mese.

: un mese nel complesso sereno, tranquillo e soddisfacente. Non mancheranno i momenti no e le delusioni, ma nulla che non vi farà tornare il sorriso e il buonumore i breve tempo. Sorprese in amore a fine mese. Leone: mese che si prospetta essere davvero iper fortunato, sotto tutti i punti di vista. In ambito affettivo, grandi novità in vista, arriverà la proposta di nozze? Sul lavoro possibili grandi soddisfazioni personali in arrivo.

mese che si prospetta essere davvero iper fortunato, sotto tutti i punti di vista. In ambito affettivo, grandi novità in vista, arriverà la proposta di nozze? Sul lavoro possibili grandi soddisfazioni personali in arrivo. Vergine : un mese così così, soprattutto a causa della poca energia che potrebbe ripercuotersi sia in ambito lavorativo sia nelle vostre relazioni interpersonali. Attenzione soprattutto a partire dal 15, dove il nervosismo si farà sentire.

: un mese così così, soprattutto a causa della poca energia che potrebbe ripercuotersi sia in ambito lavorativo sia nelle vostre relazioni interpersonali. Attenzione soprattutto a partire dal 15, dove il nervosismo si farà sentire. Bilancia : mese ricco di sorprese e novità, da ogni punto di vista! In amore possibili incontri speciali per i single, ma anche per chi è in coppia passione e romanticismo saranno super protagonisti. Anche in ambito lavorativo mese molto positivo.

: mese ricco di sorprese e novità, da ogni punto di vista! In amore possibili incontri speciali per i single, ma anche per chi è in coppia passione e romanticismo saranno super protagonisti. Anche in ambito lavorativo mese molto positivo. Scorpione : un mese altalenante, con grandi soddisfazione lavorative ma possibili delusioni in ambito sentimentale. Le stelle infatti non saranno dalla vostra parte, specie per i single non sarà un mese particolarmente fortunato.

: un mese altalenante, con grandi soddisfazione lavorative ma possibili delusioni in ambito sentimentale. Le stelle infatti non saranno dalla vostra parte, specie per i single non sarà un mese particolarmente fortunato. Sagittario: mese ricco di imprevisti e contrattempi sul lavoro, con l’umore che ne potrebbe risentire ripercuotendosi così sulle vostre relazioni interpersonali. In particolare con il partner possibili discussioni accese.

mese ricco di imprevisti e contrattempi sul lavoro, con l’umore che ne potrebbe risentire ripercuotendosi così sulle vostre relazioni interpersonali. In particolare con il partner possibili discussioni accese. Capricorno : un mese all’insegna della serenità familiare. Non sono previste sorprese eclatanti, ma nemmeno delusioni importanti. Sarà nel complesso un mese di transizione, da sfruttare al massimo per ricaricare le energie.

: un mese all’insegna della serenità familiare. Non sono previste sorprese eclatanti, ma nemmeno delusioni importanti. Sarà nel complesso un mese di transizione, da sfruttare al massimo per ricaricare le energie. Acquario: mese molto fortunato, specie sul lavoro. Chi i voi sta infatti cercando una nuova occupazione potrebbe finalmente essere chiamato per un colloquio. Grandi notizia anche in amore, con possibili sorprese dal partner.

mese molto fortunato, specie sul lavoro. Chi i voi sta infatti cercando una nuova occupazione potrebbe finalmente essere chiamato per un colloquio. Grandi notizia anche in amore, con possibili sorprese dal partner. Pesci: un mese di alti e bassi, si alterneranno giornate molto positive ad altre complicate, soprattutto nella sfera professionale, dove gli imprevisti potrebbero farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità.