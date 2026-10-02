L'oroscopo del weekend 3-4 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 3 e 4 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 3-4 ottobre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 3 e 4 ottobre 2026 sono Gemelli, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo weekend 3-4 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 3 e 4 ottobre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: fine settimana all’insegna della tranquillità e della famiglia. Avete bisogno sia di riposo sia di trascorrete del tempo di qualità assieme ai vostri cari.

fine settimana all’insegna della tranquillità e della famiglia. Avete bisogno sia di riposo sia di trascorrete del tempo di qualità assieme ai vostri cari. Toro : due giorni difficili a livello sentimentale, con litigi i discussioni specie nella giornata di sabato. Domenica sarà una giornata un pò più tranquilla, anche se non mancheranno gli imprevisti.

: due giorni difficili a livello sentimentale, con litigi i discussioni specie nella giornata di sabato. Gemelli : weekend positivo, sotto tutti gli aspetti. Sabato sarà una giornata all’insegna di passione e romanticismo, domenica invece sarà all’insegna del divertimento.

: weekend positivo, sotto tutti gli aspetti. Sabato sarà una giornata all’insegna di passione e romanticismo, domenica invece sarà all’insegna del divertimento. Cancro : un weekend di alti e bassi, sabato sarà una giornata un pò nervosa nella quale regnerà il malumore. Domenica invece giornata all’insegna dell’avventura e del divertimento.

: un weekend di alti e bassi, sabato sarà una giornata un pò nervosa nella quale regnerà il malumore. Leone: dopo una settimana complicata, il weekend sarà un più tranquillo e sereno. Il consiglio è dedicare questi due giorni a prendervi cura di voi stessi, sia interiormente che esteriormente.

dopo una settimana complicata, il weekend sarà un più tranquillo e sereno. Il consiglio è dedicare questi due giorni a prendervi cura di voi stessi, sia interiormente che esteriormente. Vergine: un fine settimana che difficilmente dimenticherete, pieno di emozioni e sorprese. In amore alcuni di voi potrebbero anche ricevere la tanto attesta proposta di nozze!

un fine settimana che difficilmente dimenticherete, pieno di emozioni e sorprese. In amore alcuni di voi potrebbero anche ricevere la tanto attesta proposta di nozze! Bilancia: un fine settimana senza troppi intoppi, anche se l’umore, specie domenica, non sarà dei migliori. Il consiglio è fare attività stimolanti e che vi possano distrarre.

un fine settimana senza troppi intoppi, anche se l’umore, specie domenica, non sarà dei migliori. Il consiglio è fare attività stimolanti e che vi possano distrarre. Scorpione: fine settimana difficile, dove stanchezza e nervosismo prenderanno il sopravvento rischiando di ripercuotersi sia sul lavoro che sulle vostre relazioni interpersonali.

fine settimana difficile, dove stanchezza e nervosismo prenderanno il sopravvento rischiando di ripercuotersi sia sul lavoro che sulle vostre relazioni interpersonali. Sagittario: fine settimana abbastanza sereno, non mancherà qualche imprevisto, specie nella giornata di sabato, ma nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio.

fine settimana abbastanza sereno, non mancherà qualche imprevisto, specie nella giornata di sabato, ma nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio. Capricorno: weekend divertente e positivo, pieno di cose da fare. Dopo giorno così così, il buonumore torna protagonista delle vostre giornate. Tanta fortuna domenica pomeriggio.

weekend divertente e positivo, pieno di cose da fare. Dopo giorno così così, il buonumore torna protagonista delle vostre giornate. Tanta fortuna domenica pomeriggio. Acquario : weekend senza dubbio positivo, specie nella giornata di domenica, piena di divertimento assieme agli amici di sempre. Cercate però di dedicare il giusto tempo al riposo.

: weekend senza dubbio positivo, specie nella giornata di domenica, piena di divertimento assieme agli amici di sempre. Cercate però di dedicare il giusto tempo al riposo. Pesci: fine settimana così così, specie la giornata di sabato sarò ricca di imprevisti e anche di discussioni con il partner. Cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.