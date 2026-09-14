Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 14-20 settembre 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 14 al 20 settembre 2026 sono Gemelli, Cancro e Scorpione, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Vergine e Capricorno.
Oroscopo settimana 14-20-settembre 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: settimana no, specie in amore dove litigi e discussioni con il partner potrebbero anche essere all’ordine del giorno. Anche sul lavoro diversi imprevisti potrebbero mettervi in difficoltà.
- Toro: settimana a due facce, ottima per quanto riguarda il lavoro, con possibili promozioni in vista per alcuni di voi. In amore invece non è un periodo molto fortunato, specie per i single.
- Gemelli: ottima settimana in vista, sia dal punto di vista sentimentale, con passione e romanticismo protagonisti a partire da giovedì, sia a livello lavorativo, con diverse soddisfazioni personali.
- Cancro: che settimana vi attende dal punto di vista sentimentale! Venere è con voi e vi regalerà tanto amore, tanta passione e tanto romanticismo. I single potrebbero inoltre incontrare qualcuno di molto speciale.
- Leone: settimana di alti e bassi, caratterizzata da un eccessiva stanchezza a partire da metà settimana. In amore qualche malumore di troppo ma nulla che non si risolverà per il meglio.
- Vergine: settimana complicata, soprattutto dal punto di vista sentimentale con discussioni e malumori che potrebbero accompagnarvi tutti i giorni. Sul lavoro andrà un pò meglio.
- Bilancia: settimana a due facce, ottima dal punto di vista lavorativo, tanto che alcuni di voi potrebbero ricevere una nuova proposta di collaborazione, negativa dal punto di vista sentimentale.
- Scorpione: settimana davvero super, piena di sorprese, specie dal punto di vista lavorativo. Anche in amore settimana positiva, la relazione prosegue davvero a gonfie vele!
- Sagittario: settimana a due facce, i primi giorni saranno all’insegna di stanchezza e nervosismo, poi però, a partire da mercoledì, il sorriso tornerà e anche la voglia di fare.
- Capricorno: settimana difficile, sotto tutti i punti di vista. Stanchezza e nervosismo vi accompagneranno infatti per tutti i giorni, con ripercussioni negative sia sul lavoro sia nelle relazioni interpersonali.
- Acquario: una settimana serena e tranquilla, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio. Occhio solo a un eccessivo nervosismo giovedì.
- Pesci: ottima settimana a livello lavorativo, con possibili soddisfazioni personali. In amore qualche malumore di troppo, specie nei primi giorni, ma nulla di troppo rilevante.
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