Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 12 e 13 settembre 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo weekend 12-13 settembre 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 12 e 13 settembre 2026 sono Gemelli, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Sagittario.
Oroscopo weekend 12-13 settembre 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo del weekend del 12 e 13 settembre 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: fine settimana a due facce, sabato sarà una giornata sottotono, all’insegna di nervosismo e malumore. Domenica invece tanto divertimento, specie al pomeriggio.
- Toro: riprendere la normale routine non è semplice, questo sarà infatti un fine settimana all’insegna della stanchezza e della poca voglia di fare.
Consigliato riposo e pratiche rilassanti.
- Gemelli: ottimo fine settimana in vista, pieno di emozioni e anche di soddisfazioni personali. In amore le cose non potrebbero andare meglio, proposta di nozze in arrivo?
- Cancro: nel complesso sarà un fine settimana positivo e sereno, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non si risolverà per il meglio.
Domenica giornata di relax totale.
- Leone: un fine settimana da ricordare. Tutto andrà come avete pianificato e vivrete dei momenti davvero unici e indimenticabili, sia con la vostra dolce metà sia con gli amici di sempre.
- Vergine: weekend così così, la stanchezza sarà presente entrambi e i giorni e potrebbe costringervi a cambiare i vostri piani. Attenzione anche a un eccessivo nervosismo sabato sera.
- Bilancia: un fine settimana sereno e tranquillo, non mancherà qualche discussione con il partner, ma nulla che non si risolverà nel modo migliore. Weekend da dedicare anche alla famiglia.
- Scorpione: fine settimana nel complesso tranquillo e sereno. Soprattutto nella giornata di sabato vi prenderete qualche bella soddisfazione, domenica invece qualche imprevisto di troppo.
- Sagittario: saranno due giorni complicati, sia in amore che in famiglia, con discussioni relative soprattutto a vecchi malintesi mai chiariti del tutto. Cercate di accogliere anche i punti di vista altrui.
- Capricorno: un fine settimana positivo, specie nella giornata di sabato, all’insegna dell’amore e del divertimento. La stanchezza si farà sentire domenica, cercate dunque di riposarvi.
- Acquario: che bel fine settimana vi attende! In amore le cose andranno a gonfie vele, ma sarà un weekend davvero super divertente, grazie a vostri amici di sempre.
- Pesci: weekend a due facce, sabato giornata molto positiva e divertente, domenica invece stanchezza e nervosismo saranno super protagonisti, mettendovi di cattivo umore.