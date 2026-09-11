Home > Oroscopo > L'oroscopo del weekend 12-13 settembre 2026: le previsioni segno per segno

L'oroscopo del weekend 12-13 settembre 2026: le previsioni segno per segno

L'oroscopo del weekend 12-13 settembre 2026: le previsioni segno per segno

Cosa riservano le stelle questo fine settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 12 e 13 settembre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 12-13 settembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 12 e 13 settembre 2026 sono Gemelli, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Sagittario.

Oroscopo weekend 12-13 settembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 12 e 13 settembre 2026 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: fine settimana a due facce, sabato sarà una giornata sottotono, all’insegna di nervosismo e malumore. Domenica invece tanto divertimento, specie al pomeriggio.
  • Toro: riprendere la normale routine non è semplice, questo sarà infatti un fine settimana all’insegna della stanchezza e della poca voglia di fare.

    Consigliato riposo e pratiche rilassanti.

  • Gemelli: ottimo fine settimana in vista, pieno di emozioni e anche di soddisfazioni personali. In amore le cose non potrebbero andare meglio, proposta di nozze in arrivo?
  • Cancro: nel complesso sarà un fine settimana positivo e sereno, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non si risolverà per il meglio.

    Domenica giornata di relax totale.

  • Leone: un fine settimana da ricordare. Tutto andrà come avete pianificato e vivrete dei momenti davvero unici e indimenticabili, sia con la vostra dolce metà sia con gli amici di sempre.
  • Vergine: weekend così così, la stanchezza sarà presente entrambi e i giorni e potrebbe costringervi a cambiare i vostri piani. Attenzione anche a un eccessivo nervosismo sabato sera.
  • Bilancia: un fine settimana sereno e tranquillo, non mancherà qualche discussione con il partner, ma nulla che non si risolverà nel modo migliore. Weekend da dedicare anche alla famiglia.
  • Scorpione: fine settimana nel complesso tranquillo e sereno. Soprattutto nella giornata di sabato vi prenderete qualche bella soddisfazione, domenica invece qualche imprevisto di troppo.
  • Sagittario: saranno due giorni complicati, sia in amore che in famiglia, con discussioni relative soprattutto a vecchi malintesi mai chiariti del tutto. Cercate di accogliere anche i punti di vista altrui.
  • Capricorno: un fine settimana positivo, specie nella giornata di sabato, all’insegna dell’amore e del divertimento. La stanchezza si farà sentire domenica, cercate dunque di riposarvi.
  • Acquario: che bel fine settimana vi attende! In amore le cose andranno a gonfie vele, ma sarà un weekend davvero super divertente, grazie a vostri amici di sempre.
  • Pesci: weekend a due facce, sabato giornata molto positiva e divertente, domenica invece stanchezza e nervosismo saranno super protagonisti, mettendovi di cattivo umore.
Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app