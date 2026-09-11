Laura Bono vi invita al Luna Park

Laura Bono: 21 anni dopo Sanremo, più di 200 canzoni scritte e un nuovo giro al "Luna Park” un brano che parla di amori, distanze e seconde possibilità. Nel 2005 Laura Bono aveva ventisei anni, una voce che difficilmente passava inosservata e una canzone, “Non credo nei miracoli”, destina...

Laura Bono: 21 anni dopo Sanremo, più di 200 canzoni scritte e un nuovo giro al “Luna Park” un brano che parla di amori, distanze e seconde possibilità.

Nel 2005 Laura Bono aveva ventisei anni, una voce che difficilmente passava inosservata e una canzone, “Non credo nei miracoli”, destinata nel giro di

pochi mesi a cambiare il corso della sua carriera.

Vinse Sanremo Giovani, arrivò quinta nella classifica generale del Festival e poco dopo pubblicò per

EMI il suo primo album. Il disco entrò nella top ten in Finlandia, Vasco Rossi volle conoscerla dopo averla vista all’Ariston e in seguito la chiamò ad aprire

alcuni suoi concerti. Per il pubblico italiano Laura Bono diventò uno dei nomi più rappresentativi di quella stagione musicale.

Da allora la sua storia ha attraversato dischi, concerti, televisione, cambiamenti professionali e, dal 2017, l’esperienza con Le Deva, insieme a Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa. Sono stati anche anni in cui la carriera solista è rimasta più defilata, mentre la scrittura continuava a

crescere: quando nel 2023 Laura è tornata a pubblicare con il proprio nome, ha raccontato di avere accumulato oltre duecento canzoni.

Così, mentre nel 2025 “Non credo nei miracoli” compiva vent’anni e il primo album tornava in una nuova edizione in doppio vinile, Laura Bono ha continuato a guardare avanti con una quantità di musica inedita molto più ampia di quella che il pubblico ha avuto modo di ascoltare fino a oggi.

Tra le nuove canzoni c’è “Luna Park”, il nuovo singolo pubblicato da Orangle Records.

Il brano è una ballata in stile western con il twang delle chitarre bello in evidenza e la voce di Laura che passa dal dolce al ruvido. Nel testo una storia d’amore che passa dalla promessa «Noi non faremo come gli altri» a momenti in cui tutti ci siamo ritrovati «Ma poi cosa è successo? Come due tartarughe, ognuna nel suo guscio» quando la comunicazione si interrompe e il Luna Park diventa allora il luogo in cui provare a tornare, quando uno dei due propone comunque di salire ancora una volta sulla giostra e concedersi un altro giro prima di capire se sia davvero arrivato il momento di scendere.

Laura Bono durante questi anni ha scritto più di duecento canzoni. Una consapevolezza che si è radicata nel tempo da quella vittoria di Sanremo

Giovani. “Luna Park” è l’espressione della Laura di oggi, una cantautrice che dal “Non credo nei miracoli” ha costruito il suo sogno mattone dopo mattone.

Io mi faccio un giro sulla giostra e voi?