Napoli, Padova e Milano sono pronte per i concerti degli Imagine Dragons del 2025: ecco cosa sapere sui biglietti

Il ritorno degli Imagine Dragons in Italia è sempre più vicino: sono state annunciate le date dei concerti a Padova, Napoli e Milano in occasione del LOOM World Tour 2025.

Gli Imagine Dragons in Italia: prezzi dei biglietti e dove acquistarli

Le date degli appuntamenti dal vivo sono previste per il 18-19 giugno 2025 allo Stadio Euganeo di Padova, il 21 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 27 maggio maggio 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano.

Per la data di Padova del 18 giugno su Tickeone restano i biglietti ‘VIP Viewing Area Experience: Gold Circle’ a 636,45 euro, mentre per la data del 19 giugno anche il ‘Prato’ a 101,20 euro. Invece, per quella di Napoli del 21 giugno restano i biglietti ‘VIP Viewing Area Experience: Gold Circle’ a 647,95 euro e ‘Premium Ticket Package:1 Settore’ a 311,70 euro.

I biglietti per la data di Milano saranno in vendita da lunedì 23 settembre, alle ore 11, su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11 di venerdì 20 settembre, sul sito www.priceless.com/music.

Le date italiane dopo il concerto a Roma nel 2023

Dopo l’ultimo concerto del gruppo al Circo Massimo di Roma il 5 agosto 2023, che aveva raggiunto circa 70mila spettatori, gli Imagine Dragons tornano a far cantare i fan italiani in tre città diverse. Staremo a vedere se la band ci riserverà nuove sorprese.