X Factor: il secondo eliminato della stagione è Pablo Murphy

La seconda puntata dei live di X Factor, andata in onda su Sky Uno, ha portato con sé emozioni forti e sorprese inaspettate. La competizione si fa sempre più serrata e i concorrenti devono dimostrare il loro talento per rimanere in gara. Dopo l’eliminazione dei Dimensione Brama nella scorsa settimana, questa volta è stato il turno di Pablo Murphy, che ha dovuto lasciare il programma dopo un accanito ballottaggio.

Le esibizioni della prima manche

La serata è iniziata con una serie di esibizioni che hanno messo in luce le capacità artistiche dei concorrenti. Tra i partecipanti, Francamente e El Ma del team di Jake La Furia, i Puncake del team di Manuel Agnelli, i Patagarri e Lorenzo Salvetti del team di Achille Lauro, e Lowrah del team di Paola Iezzi. Ognuno di loro ha presentato performance che hanno messo alla prova le loro abilità vocali e interpretative.

Tra le esibizioni più apprezzate, Francamente ha cantato “Mi fa impazzire” di Sferaebbasta e Blanco, mentre Lowrah ha proposto una toccante versione di “Man down” di Rihanna. Tuttavia, alla fine della prima manche, El Ma è risultata la meno votata e ha dovuto affrontare il ballottaggio.

La seconda manche e il ballottaggio

La seconda manche ha visto esibirsi Les Votives, Danielle, Mimì, Paolo Murphy e The Foolz. Le performance hanno continuato a sorprendere il pubblico, con Danielle che ha cantato “Lugano addio” di Ivan Graziani e Mimì che ha proposto “Something on your mind” di Karen Dalton. Alla fine di questa manche, Pablo Murphy è risultato il meno votato e ha dovuto sfidare El Ma per rimanere in gara.

Il ballottaggio ha visto El Ma esibirsi per prima con una cover di “Vampire” di Olivia Rodrigo, seguita da Pablo che ha cantato “Another day in paradise” di Phil Collins. Le scelte dei giudici sono state decisive: Paola Iezzi ha scelto di salvare Pablo, mentre Jake La Furia ha fatto il contrario. La decisione finale è spettata a Achille Lauro e Manuel Agnelli, entrambi hanno optato per l’eliminazione di Pablo Murphy, portando così alla sua uscita dal programma.

Un futuro incerto per i concorrenti

Con l’eliminazione di Pablo Murphy, la competizione di X Factor si fa sempre più intensa. I concorrenti rimasti devono ora affrontare nuove sfide e dimostrare di meritare un posto nella prossima fase del programma. Il pubblico è in attesa di scoprire chi sarà il prossimo a lasciare la competizione e quali sorprese riserveranno le prossime puntate. La tensione è palpabile e ogni esibizione potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dei talenti in gara.