L’Oktoberfest di Monaco vieta «L’Amour Toujours» di Gigi D’Agostino

Durante l’Oktoberfest, il direttore Clemens Baumgärtner ha deciso di vietare la canzone “L’Amour Toujours” di Gigi D’Agostino, in quanto recentemente utilizzata per slogan razzisti.

Oktoberfest di Monaco: vietato «L’Amour Toujours» di Gigi D’Agostino

Monaco di Baviera vuole preservare la sua immagine internazionale e cosmopolita, e la canzone non verrà suonata tra il 21 settembre e il 6 ottobre. La decisione deriva dal fatto che la canzone è stata usata in contesti razzisti, come in un video virale girato a Sylt, dove persone cantavano con lo slogan “Deutschland den Deutschen, Ausländer raus” (la Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri). Questo episodio ha suscitato indignazione, con il cancelliere Olaf Scholz che ha definito le frasi “disgustose” e la ministra dell’Interno, Nancy Faeser, che ha parlato di “vergogna per la Germania”.

Pia Lamberty, del Centro per il monitoraggio, l’analisi e la strategia (Cemas), ha affermato che questo fenomeno riflette la normalizzazione dei contenuti di estrema destra in Germania, con il razzismo presente anche tra persone istruite e in posizioni di rilievo. Gigi D’Agostino ha dichiarato che la sua canzone, che parla di amore e unità, non ha alcuna connotazione politica. Tuttavia, Baumgärtner ha sottolineato che, a causa della recente associazione con slogan xenofobi, la canzone ha acquisito una connotazione razzista, e per questo motivo è stata vietata all’Oktoberfest.