Con riferimento alle informazioni fornite dalla polizia di Monaco, è emerso che due individui, entrambi di 24 anni, sono stati tratti in arresto in seguito a un incidente avvenuto in un luogo pubblico. I due ragazzi sono stati catturati mentre eseguivano un saluto nazista e contemporaneamente si stavano filmando con i loro telefoni cellulari. L’atto è stato accolto da una reazione di approvazione da parte di alcune persone presenti, anche se i loro nomi e identità rimangono sconosciuti.

Il blocco da parte della polizia dei due giovani

La situazione ha richiesto l’intervento degli steward dell’Oktoberfest, che hanno prontamente bloccato i due giovani fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti di polizia hanno quindi fermato i due individui di 24 anni e avviato un procedimento legale per l’accusa di utilizzo di simbologia incostituzionale, un reato che è preso molto seriamente in Germania, come riporta il sito di tg24.sky.it.

Oktoberfest: la custodia cautelare dei due ragazzi

Un dettaglio significativo emerso durante l’inchiesta è stato il fatto che i due individui non avevano una residenza permanente nel paese. Di conseguenza, per garantire l’efficace proseguimento delle indagini e la conformità alle leggi in vigore, i due sono stati sottoposti a custodia cautelare. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla crescente necessità di affrontare l’incitamento all’odio e all’intolleranza in contesti pubblici come l’Oktoberfest.