Il cadavere di un uomo è stato individuato sulla spiaggia nella località di Margine Rosso a Quartu Sant’Elena.

Trovato il corpo di un uomo sulla spiaggia

Il ritrovamento ha scosso la piccola comunità sarda. Al momento non è chiaro cosa sia successo al corpo e perchè si trovasse sulla spiaggia. La stessa identità della vittima non è stata ancora resa nota. In base agli unici particolari conosciuti si tratterebbe di un giovane di circa 30 anni, originario dell’Oristanese.

Il ritrovamento

Le forze dell’ordine, in collaborazione con i Vigili del fuoco e la Capitaneria, sono al lavoro per ricostruire gli eventi che possono aver portato alla morte del ragazzo. Secondo quanto riferito dai giornali locali non distante dal cadavere sarebbero stati ritrovati anche i suoi effetti personali, tra cui uno zaino e un documento di identità. Si tratterebbe di un 30enne di cui non si avevano più notizie dalla sera prima e del quale la famiglia aveva già segnalato la scomparsa alle autorità.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

I vestiti dell’uomo sono stati ritrovati sull’arenile. Per il momento le indagini rimangono riservate. Gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi. Potrebbe essersi trattato di un malore improvviso, oppure di un gesto volontario. Si attende di ricostruire insieme alla famiglia le ore prima della scomparsa, per cercare di capire cosa possa essere successo.