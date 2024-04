Monza, ha un malore per strada: passanti lo ignorano pensando ad una truffa

A Monza un uomo di 50 anni si è sentito improvvisamente male, cercando di attirare l’attenzione dei passanti che tuttavia l’hanno ignorato pensando si trattasse di una truffa.

Monza, ha un malore per strada: i passanti lo ignorano

Il 50enne ha accusato un malore nel pomeriggio di venerdì, mentre si trovava al volante della propria auto. Dinnanzi all’indifferenza generale ha raggiunto il comando di polizia di via Marsala, cercando in ogni modo di farsi vedere dagli agenti. Fortunatamente è stato notato dal comandante Giovanni Dongiovanni e da un ufficiale. I due sono immediatamente corsi a prestargli soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Salvato dalla Polizia

Con grande difficoltà l’uomo ha spiegato agli agenti di non sentirsi bene e non riuscire a muoversi. I poliziotti lo hanno accompagnato all’interno del comando. A seguito dell’arrivo dei sanitari del 118 è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Le sue condizioni

Dopo aver raggiunto il pronto soccorso le sue condizioni sono migliorate. Il 50enne ha raccontato che quando si è sentito male ha cercato aiuto tra i passanti, ma che questi, pensando stesse fingendo per raggirarli, hanno preferito ignorarlo e proseguire per la loro strada. L’intervento degli uomini della Polizia locale ha evitato il peggio.