Incidente nel modenese: bambino di 8 anni travolto da un'auto, è in gravi co...

Un bambino di otto anni è stato investito da un’auto questa mattina dopo le 6 a Roccamalatina di Guiglia, sull’Appennino modenese.

Le condizioni del bambino travolto da un’auto

L’incidente è avvenuto mentre il bambino stava attraversando la strada, pare, presumibilmente, mentre era diretto a scuola. L’investimento è avvenuto all’altezza di via D’Azeglio 562, nei pressi di un bar.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, sia con un’automedica che con un’ambulanza. Sul posto anche l’elisoccorso, che ha trasportato il minore all’ospedale Maggiore di Bologna.

Il piccolo è stato trasportato in codice rosso e le sue condizioni sono gravi. E’ in prognosi riservata, anche se sembrerebbe non essere, al momento, in pericolo di vita.

Le indagini per l’incidente nel modenese

In via D’Azeglio, dove è avvenuto l’investimento, carabinieri e polstrada per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, per il quale sono stati avviati i rilievi dei Carabinieri, con l’ausilio della Polizia Locale. Per consentire le operazioni la strada è rimasta chiusa.

L’auto che ha travolto il bambino questa mattina

A bordo dell’automobile che lo ha investito un uomo di 46 anni e una ragazza di 16: attualmente in corso le indagini di loro per comprendere i motivi dell’accaduto.