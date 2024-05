Fortunatamente, non si sono registrati danni a cose o a persone, ma i cittadini di Napoli devono continuamente vivere nell’angoscia di sentire la terra tremare sotto i loro piedi. Negli scorsi mesi, sono state centinaia le scosse di terremoto che hanno colpito l’area napoletana, soprattutto quella nei pressi dei Campi Flegrei, e un nuovo sciame sismico ha fatto capolino anche questa notte.

Terremoto ai Campi Flegrei: ancora lo sciame sismico

Un nuovo sciame sismico ha interessato nuovamente l’area dei Campi Flegrei nella notte fra il 19 e il 20 maggio. Erano circa le ore 3:30 quando le prime scosse si sono fatte sentire in quella zona, svegliando molti napoletani di soprassalto. Il sisma più forte è stato comunque di intensità contenuta, si parla di un valore di 2.2 sulla scala Richter. Per questo motivo, non ci sono stati danni alle infrastrutture, e fortunatamente, nessuno si è fatto male.

Terremoto ai Campi Flegrei: il comunicato

Il comune di Pozzuoli è stato quello maggiormente interessato dalle scosse e ha pubblicato nelle scorse ore un messaggio ufficiale. “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 03:56 del 20/05/2024 (UTC 01:56 del 20/05/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei” – fa sapere il comune – “All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 5 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 (2 localizzati) e magnitudo massima Md=2.2±0.3″.