I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato, nel corso della notte fra l’11 e il 12 aprile, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.2, dopo il sisma registrato ieri, nella zona dei Campi Flegrei.

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei

Il sisma è avvenuto intorno alle ore 04.34 della notte fra ieri e oggi, e secondo gli esperti dell’INGV ha avuto un epicentro in mare, al largo di Pozzuoli. Il sisma, secondo quanto si apprende, ha poi avuto un ipocentro a 3 chilometri di profondità e un’intensità pari a 2.2 si magnitudo sulla scala Richter. L’evento sismico è stato distintamente avvertito soprattutto nella parte alta della città di Pozzuoli.

Terremoto ai Campi Flegrei: paura per lo sciame sismico

Solo nella giornata di ieri, l’Osservatorio Vesuviano aveva rilevato ben 13 terremoti, con magnitudo massima 2.1, sempre nella medesima area. Continua, pertanto, anche nella giornata di oggi, lo sciame sismico che sta interessando la zona vicino Napoli. I cittadini campani possono solamente vivere nella preoccupazione per questi fenomeni che negli ultimi mesi si sono fatti sempre più frequenti, ma che sembrano inevitabili in un’area sismica come quella partenopea dei campi Flegrei, soggetta al bradisismo.