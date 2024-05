A rasserenare la prima mattina del primo maggio su Rai 2 è stata Rosaria Galeano, la mamma che a sorpresa è stata ospitata nella trasmissione del figlio Fiorello e ha colto l’occasione per salutare il fratello che sta attraversando un momento difficile.

Mamma Rosaria ospite a Viva Rai 2

Rosaria Galeano, la mamma dei fratelli Fiorello che oggi vive a Roma vicina a loro, e che per l’occasione ha usato la telecamera per salutare suo fratello Pippo che purtroppo si trova in ospedale:

«Saluta il fratello che non sta bene, vai mamma, la Rai è tua», dice Fiorello.

La mamma risponde:

«Se fossi stato bene, ora saresti qui con noi».

Rosario Fiorello e l’ironia sulla sua salute e quella della madre

«Se cade qualcosa si abbassa lei a prenderla perché dice che mi fa male il ginocchio. Rispetto a me, è una ragazzina».

Il rapporto tra mamma Rosaria e Fiorello

Rosaria Galeano, affettuosamente chiamata Sarina. La nascita di Fiorello fu segnata da una complicazione che mise a rischio la vita sia della madre che del neonato. Questo episodio ha forgiato un legame profondo e indissolubile tra madre e figlio, rafforzato non solo dalla condivisione del nome ma anche dall’esperienza condivisa di lotta e speranza: