Fedez e Iovino, spunta l’accordo dopo l’aggressione: nessuna querela

Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo transattivo, che permette così di chiudere le attuali controversie tra i due, trovando così una soluzione alle tensioni scaturite dalla presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano. Fonti legali hanno confermato questo accordo, anticipato da Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona.

Fedez e Iovino, raggiunto l’accordo dopo l’aggressione: nessuna denuncia

Cristiano Iovino, personal trainer romano, sarebbe stato vittima di un pestaggio da parte di un gruppo di 8-9 individui, tra cui si presume ci fosse anche Fedez.

Attualmente, il rapper è sotto indagine della Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso, dopo l’aggressione, Iovino ha declinato il trasporto in ospedale e non ha presentato denuncia né collaborato con le indagini. Precedentemente alla violenza, si era verificata una lite nella discoteca The Club tra Fedez e Iovino.

Con l’accordo transattivo, Iovino rinuncia ad eventuali azioni penali contro il rapper, ha scelto di non presentare denuncia né di collaborare alle indagini, mentre è emerso che poco prima dell’incidente c’era stata una discussione nella discoteca The Club tra lui e Fedez. Se entro la fine di luglio Iovino non deciderà di presentare una querela – considerando che è stato raggiunto un accordo transattivo – le accuse di lesioni e percosse verranno automaticamente revocate, poiché non perseguibili d’ufficio. Tuttavia, potrebbe ancora rimanere valida l’accusa di rissa.