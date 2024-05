Fedez ricoverato d'urgenza in ospedale: come sta il rapper dopo il malore

Fedez sarebbe stato ricoverato d'urgenza in ospedale, lo staff ha confermato un aggravamento delle sue condizioni di salute: come sta adesso

Fedez non sarà più ospite di Alessandro Cattelan a ‘Da vicino nessuno è normale’, questa sera 20 maggio: il comunicato Rai annuncia e conferma il malore del rapper.

Fedez ricoverato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni di salute

Secondo le prime indiscrezioni di Fabrizio Corona, Fedez ha seri problemi di salute. Fabrizio Corona sul suo sito “Dilingernews“ informa che, dietro la sua assenza non c’è la decisione dei vertici Rai, ma il ricovero in ospedale: sarebbe stato ricoverato d’urgenza per problemi allo stomaco.

Tuttavia, il rapper, per ora, non ha confermato né smentito la notizia. Nelle ultime ore però Fedez non ha condiviso post o storie su Instagram, alimentando le preoccupazioni dei fan e, al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla sua condizione.

Il comunicato Rai sull’assenza di Fedez da Alessandro Cattelan

«Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di ‘Da vicino nessuno è normale’».

Fedez avrebbe dovuto partecipare alla prima puntata dello show di Alessandro Cattelan in programma stasera, lunedì 20 maggio su su Rai2, ma non sarà così: lo stato di salute del rapper si sarebbe aggravato e risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento.

