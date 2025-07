Circolano le prime anticipazione per la prossima puntata di “Temptation Island” con uno dei fidanzati che tenterebbe la fuga dal villaggio! Da un video mostrato nel finale della puntata di ieri sera, si capisce di chi si tratta.

Temptation Island, finale con fuga e pianto: rivelazione bomba nell’ultima scena

L’edizione 2025 di “Temptation Island” continua a far parlare di sé e resterà sicuramente una delle più chiacchierate. Tralasciando il rapporto tra Alessio e Sonia M., che ieri si sono ufficialmente lasciati anche, se, Filippo Bisciglia non ha escluso che torneranno nel programma, ora la clamorosa indiscrezione sul tentativo di fuga dal villaggio da parte di uno dei fidanzati. Secondo quanto riporta Lollo Magazine, il motivo di questa fuga, non andata a buon fine, è il desiderio da parte del fidanzato in questione di riabbracciare la fidanzata. Finale? Entrambi saranno squalificati. Ma, di chi si tratta?

Temptation Island 2025, un fidanzato tenta la fuga dal villaggio: di chi si tratta? L’indiscrezione bomba

Sempre secondo quanto leggiamo su Lollo Magazine, il fidanzato che ha tentato la fuga dal villaggio di “Temptation Island” è Antonio, fidanzato con Valentina. Ricordiamo che Antonio, dopo aver visto la fidanzata godersi questa esperienza, è andato su tutte le furie, chiedendo due volte il falò di confronto e poi cambiando idea. Come finirà quindi tra Antonio e Valentina? Le premesse non sono buone, staremo a vedere.