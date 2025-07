C’era tanta attesa per il falò di confronto tra Sonia M. e Alessio a “Temptation Island”, falò che è stato però tutt’altro che risolutivo. Sulla questione è poi intervenuta anche Stefania Orlando.

Temptation Island, falò di confronto acceso tra Alessio e Sonia M.

Dopo diversi no, prima da parte di lui, poi da parte di lei, alla fine c’è stato il tanto atteso falò di confronto tra Alessio e Sonia M.

a “Temptation Island“. Appena i due si sono trovati davanti al falò la tensione è stata evidente. Alessio ha detto a Sonia di non aver avuto modo di capire se i suoi sentimenti per lei fossero autentici oppure no e l’ha accusata di non avergli permesso di scoprirlo. Sonia, dal canto suo, è apparsa molto delusa dalle parole di Alessio, in quanto le soni sembrate delle scuse. Alla domanda da parte di Filippo Bisciglia se volessero o meno continuare la relazione, Alessio ha deciso di no, ponendo quindi fine alla relazione, con l’evidente dispiacere di lei. Sulla questione è poi intervenuta Stefania Orlando.

Temptation Island, falò acceso per Alessio e Sonia M: Stefania Orlando dice la sua

Come abbiamo appena visto, Alessio e Sonia M. hanno concluso la loro esperienza a “Temptation Island”, lasciandosi definitivamente, anche se Bisciglia ha detto che probabilmente rivedremo i due avvocati nelle prossime puntate. Sonia M. si aspettava delle scuse da parte di Alessio per le parole dette, sul fatto che non pensa di averla mai amata, parole che l’hanno ferita immensamente. Alessio, dal canto suo, se l’è presa con lei perché non le ha consentito di proseguire nel programma. Sono stati tanti i tweet contro Alessio, tra cui anche quello di Stefania Orlando: “Alessio meglio perderti che trovarti.”