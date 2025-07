Veronica Papa è incinta, Fabio Fulco padre per la seconda volta

Fabio Fulco e la moglie Veronica Papa hanno condiviso con i followers l'arrivo del secondo figlio in famiglia.

Sono ore di attesa e di gioia in casa dell’attore Fabio Fulco dopo che ha comunicato un bellissimo evento che avverrà nel prossimo futuro, infatti la sua vita sta per essere nuovamente stravolta dalla nascita del suo secondo genito. Vediamo come lui e la sua famiglia hanno voluto comunicare l’accaduto ai follower sui social.

Fabio Fulco padre bis, lo scatto su Instagram

La moglie di Fabio Fulco, Veronica Papa, 29 anni è ritratta in piedi e davanti a sé la primogenita della coppia Agnes che bacia il pancione della mamma. Un’immagine tenera e piena di significato, scattata dall’attore mentre la famiglia si gode un periodo di vacanza a Miami.

La foto è corredata da un messaggio che è stato riportato da Caffeinamagazine.it – “La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola“.

Sesso del nascituro ancora ignoto

Al momento non si sa ancora di che sesso sarà il feto ma nel frattempo amici e colleghi si sono congratulati con la coppia per il lieto evento.

Nelle prossime settimane Fabio e la moglie aggiorneranno i followers con delle novità. Per l’attore 54enne la gioia per la seconda paternità è risultata davvero incontenibile e questo è quantomai comprensibile.

Non resta quindi che seguire con interesse gli sviluppi di questa bellissima storia.