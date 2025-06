Khaby Lame arrestato a Miami? Le novità sulle accuse rivolte al tiktoker

Nelle ultime ore, una notizia ha scosso il mondo dei social media: Khaby Lame, uno dei tiktoker più seguiti al mondo, sarebbe stato arrestato negli Stati Uniti. La notizia, riportata in esclusiva dal portale Decripto.org, ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan e dei media, generando molte domande sulle circostanze di questo presunto fermo.

Khabane Lame, nato il 9 marzo 2000 a Dakar, Senegal, si è trasferito in Italia da bambino e ha vissuto a Chivasso, in provincia di Torino, fino a raggiungere il successo mondiale. Nel 2022 ha ottenuto la cittadinanza italiana. La sua fama è esplosa nel 2020, durante la pandemia, grazie ai video silenziosi pubblicati su TikTok.

Khabane “Khaby” Lame, celebre influencer globale noto per i suoi video muti e comici su TikTok, sarebbe stato fermato venerdì a Las Vegas, secondo quanto riportato dall’attivista politico Bo Loudon.

Lame, che possiede la doppia cittadinanza senegalese e italiana, risulterebbe attualmente trattenuto presso il centro di detenzione di Henderson, Nevada. Al momento non ci sono conferme ufficiali né dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense né da altre autorità competenti.

“L’ICE del presidente Trump ha appena arrestato ufficialmente il TikToker di estrema sinistra, Khaby Lame, che ho segnalato come straniero illegale. Secondo il sito ufficiale del DHS, è attualmente detenuto presso il centro di detenzione di Henderson ed è in custodia del ghiaccio “, ha scritto Loudon su X.

Meet far-left TikTok star “Khaby Lame.”

He’s an ILLEGAL ALIEN!

I’ve been working with the patriots at President Trump’s DHS to make this happen.

He was just ARRESTED in Vegas and is in ICE CUSTODY!

To verify, go to ICE’s Locator, type the A-number, and Senegal as country. pic.twitter.com/Xx7UVfTgqR

— Bo Loudon (@BoLoudon) June 7, 2025