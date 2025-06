Vasile Frumuzache aggredito in cella: olio bollente sul volto del killer delle escort

L’aggressore, che sarebbe un parente di Ana Maria Andrei, ha gettato dell’olio bollente sul volto di Frumuzache. Il 32enne di origine romena, residente a Monsummano Terme e guardia giurata di professione, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Prato, dove si troverebbe attualmente in osservazione con codice giallo. L’aggressione è avvenuta nel carcere della Dogaia, situato in via La Montagnola, e i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto intorno alle 10:40.