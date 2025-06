Durante il primo interrogatorio, Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso Denisa Adas dopo un incontro a pagamento, di aver nascosto il corpo e decapitato la vittima, abbandonandola poi nella campagna di Montecatini Terme. Ha ammesso di essere la persona ripresa dalle telecamere mentre trasportava i bagagli della donna, usati anche per spostare il cadavere dal residence. L’uomo ha inoltre dichiarato di aver bruciato la testa e una valigia nel giardino di casa sua a Monsummano Terme, dove sono state trovate tracce da analizzare. Riguardo al movente, ha detto che Denisa gli chiedeva 10.000 euro per non rivelare il tradimento alla moglie, minacciandolo con le immagini delle telecamere e conoscenze comuni.