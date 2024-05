Fedez non prenderà parte alla puntata inaugurale del nuovo programma di Alessandro Cattelan, in onda lunedì sera su Rai 2.

Cancellata la partecipazione di Fedez al programma di Cattelan

La Rai ha annunciato il forfait del cantante con una nota ufficiale, attribuendo l’assenza a motivi di salute. “Come concordato con l’ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2” si legge nel comunicato diramato da Viale Mazzini.

Le controversie sulla partecipazione

Nei giorni scorsi erano già emerse indiscrezioni riguardanti una possibile esclusione da parte della Rai, non per motivi di salute, ma per le difficoltà legate alla recente indagine per rissa e lesioni. L’episodio contestato risale alla notte tra il 22 e il 23 aprile, quando il rapper sarebbe stato coinvolto in una lite in discoteca con il personal trainer Cristiano Iovino. Giovedì, i rumors su un potenziale veto erano stati smentiti. Appena due giorni prima del debutto del programma, l’assenza di Fedez è tuttavia stata confermata ufficialmente dall’azienda.

“Da vicino nessuno è normale“

La salute mentale sarà il tema centrale della trasmissione, che trae ispirazione dalla frase di Franco Basaglia, promotore della legge del 1978 che portò alla chiusura dei manicomi in Italia. “Da vicino nessuno è normale” vedrà Cattelan ospitare vari personaggi famosi che condivideranno le loro paure ed esperienze con monologhi ed esperimenti sociali. Durante la puntata inaugurale saranno presenti ospiti del mondo musicale e sportivo, come The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Il programma proseguirà con altre due puntate il 27 maggio e il 3 giugno, alle 21:20 su Rai 2.